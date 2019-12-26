Suriye ile Ruslar birlikte Akdeniz’de sondaja başladı

Türkiye'nin Akdeniz'de petrol arama çalışmaları devam ederken Suriye'den yeni bir hamle geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'in danışmanı Rus şirketle ilk defa petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarına start verildiğini söyledi.

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonuna konuşan Esad'in danışmanı Buseyna Şaban,, "Bunu ilk kez söylüyorum, Suriye, Rus şirketlerle birlikte Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarını başlattı" dedi. Şaban, Suriye yönetiminin bu sürece hazırlık çalışmalarını birkaç yıl önce başlattığını kaydetti.

TÜRKİYE'NİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Bakanlık, "Varsa bulacağız" mottosuyla hareket eden, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de aramaların devam ettiğini belirtti.

2020 HEDEFLERİ

Bölgede hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelmesini isteyen Bakanlık, milli gemilerle 2020'de 5 kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyecek. Denizlerde hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında 2023'e kadar 26 sondaj yapılmasını planlıyor.

Vira Haber