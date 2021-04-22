TAB Eğitim'den "Süreçlerle Yönetim" Eğitimi

Türk Armatörler Birliği “SÜREÇLERLE YÖNETİM EĞİTİMİ” başlıklı bir eğitim düzenliyor. Eğitimle ilgili TAB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Eğitimin Amacı:

Süreçlerle Yönetim ve Süreç Yönetimi yaklaşımları modern işletme metotlarının bir yansımasıdır. İşletmelerin stratejik amaçları doğrultusunda, sonuçları müşteri ve çalışanlara dokunan süreçlerle tanımlanması ve bunların da endüstri mühendisliği bakışı ile “yönetilmesi” esasına dayanır.

Bu eğitimin amacı, katılımcılarda denizcilik işletmeleri odağında Süreç ve Süreç Yönetimi bakış açısını geliştirmek, işletmenin operasyonel süreçlerini ortaya çıkartmalarını, hedeflerle yönetmelerini ve iyileştirmeye açık alanları saptamalarını sağlamaya yönelik olarak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Eğitim Tarih ve Saatleri

27 – 28 - 29 Nisan 2021 13.00/ 16.00

Son Kayıt Tarihi:25 Nisan 2021

Eğitim toplam 9 saattir.

Eğitim Ücreti

Türk Armatörler Birliği Üyesi Firma Çalışanları: 500 TL+KDV

Türk Armatörler Birliği Üyesi Olmayan Firma Çalışanları: 590 TL+KDV

Aynı Kurum/Firmadan 3 kişi ve Üzerinde Katılımlar: %10 İndirimli

Eğitim İçeriği

· Süreç, İş Süreci ve Süreç Yönetimi Kavramları

· Uçtan-Uca Süreç ve Süreçlerle Yönetim Yaklaşımı

· Süreç Envanteri Hazırlama

· Strateji – İş Sonuçları – Süreç Performansı Bağlantısının Kurulması (TLI Çalışması)

· Süreç Sonuçlarının İş Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi

· Kritik Süreç ve Kritik Gösterge Belirleme

· Süreçlerin Kritik Göstergelerle Yönetimi

· Süreçlerde Etkinlik ve Verimlilik Tuzaklarının Saptanması

· Temel ve İleri Kök Neden Analizi Yöntemleri

· Süreç İyileştirme İş Etüdü Nasıl Hazırlanır

(Teorik bilgi yanında pratik uygulamalara da yer verilecek, katılımcılarla denizcilik ve deniz işletme süreçleri üzerinde interaktif uygulamalar yapılacaktır)

Eğitime Kimler Katılabilir?

Her alandan ve her seviyedeki yöneticiler ve çalışanlar.

Eğitim kazanımları

Katılımcılar eğitim sonunda, işletmelerine ait süreç envanterini ortaya çıkarabilecek, bu süreçleri izlemeye ve yönetmeye yönelik altyapıyı tasarlayabilecek, süreçlerde verimlilik ve etkinlik tuzakları ile bunların etkilerini saptayabilecek, verimlilik ve etkinlik kayıplarının kök nedenlerini analiz edebilecek ve iyileştirme önerilerini yapılandırabilecek bilgiye ve uygulamaya yönelik donanıma sahip olurlar.

Bilir: Süreç, süreç yönetimi ve süreçlerle yönetim tanım ve kavramlarını, İşletmenin süreçlerle tanımlanma yöntemlerini, bilir

Anlar: Süreçlerle yönetimin iş sonuçları, işletme ve ortaklara faydalarını, Süreçleri yöneterek iş sonuçlarını iyileştirme yaklaşımlarını

Yapar: Süreçlerle yönetim altyapısını kurabilir, iş sonuçları bağlantısını kurabilir ve işletmeye etkisini ortaya koyabilir, iyileştirme fırsatlarını görebilir ve kök neden incelemesi yapabilir.

Eğitim Ortağı

BiLiG Operational Excellence Consultants/Rifat Oğuz Özbek Endüstri Mühendisi

Metedoloji

İş Süreçleri Yönetimi (BPM) ve Yalın 6Sigma metodolojisinin Süreç Akışı konusu. Eğitim sonrasında isteyen katılımcılar ile uygulamaya yönelik 1’er saat ilk çalışma / koçluk seansı dahil.

Eğitime katılım için;

https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/3904 linkindeki kayıt formunu doldurarak kayıt yapılması gerekmektedir. Aynı link üzerinden eğitim detaylarına ve ayrıca www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizden de eğitim ile bilgilere ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan armatorler@armatorlerbirligi.org.tr mail adresimizden veya 212-252 6263 nolu telefonumuzdan Eğitim Koordinatörü Sayın Nihal Güldal ile iletişime geçerek de kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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