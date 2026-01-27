Tamer Kıran, AB–Türkiye Bölgesel Bağlantı Yuvarlak Masa Toplantısı’na Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul TOBB Plaza’da düzenlenen “AB–Türkiye Bölgesel Bağlantı Konusunda İş Dünyasıyla Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı”na katıldı.

Toplantıda, Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Gert Jan Koopman, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yanı sıra kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve uluslararası kuruluşlardan yetkililer yer aldı.

Görüşmelerde, AB–Türkiye iş birliği çerçevesinde lojistik ağların geliştirilmesi, dijital altyapı yatırımları ve bölgesel enerji bağlantılarının güçlendirilmesi konuları ele alındı. Toplantı, taraflar arasında ekonomik ve teknik iş birliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerle sona erdi.