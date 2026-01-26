Bozburun'da Hayalet Ağlar Denizden Temizlendi

Deniz ekosistemi için büyük tehdit oluşturan hayalet ağların temizlenmesiyle birlikte bölgede yaşayan su canlılarının korunmasına önemli katkı sağlandı.

Yetkililer, denizlerin korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek özellikle balıkçılar ve deniz kullanıcılarına çağrıda bulundu. Hayalet ağlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bildirilmesinin, hızlı ve etkili müdahale açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bozburun Mahallesi Çomçalık mevkiinde iki ayrı noktada tespit edilen hayalet ağlar denizden başarıyla uzaklaştırılmıştır. Denizlerimizi ve su canlılarını korumak hepimizin sorumluluğu. Tüm vatandaşlarımızdan ve özellikle deniz sevdalılarından ricamızdır: Bir hayalet ağ ile karşılaştığınızda mutlaka kurumumuza bildiriniz.



