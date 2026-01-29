Yalova Tersanelerinde Yeni Dönem: Deniz Suyu "Sanayi Hammaddesine" Dönüşüyor

Üretim üssünü şehre taşıyan global arıtma markası Rielli, tersaneler bölgesine entegre ettiği sistemlerle sadece deniz suyunu değil, atıksuyu da "sanayi hammaddesine" dönüştürerek üretim güvenliğini ve maliyet avantajını aynı anda sağlıyor.

Marmara Bölgesi’nin gemi inşa ve bakım-onarım merkezi Yalova, son dönemde yaşanan kuraklık ve su rezervlerindeki düşüşle mücadele ediyor. Gökçe Barajı’nı besleyen kaynakların azalması üzerine devreye alınan "Acil Su Eylem Planı" ve 20:00 – 05:00 saatleri arasında uygulanan kesintiler, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan tersanelerde üretim sürekliliği endişesi yarattı.

Bölgedeki su krizinin sanayi üzerindeki etkilerini bertaraf edecek stratejik hamle, 2025 yılı itibarıyla üretim faaliyetlerini tamamen Yalova’ya taşıyan Kazancı Çevre Tekniği bünyesindeki global marka Rielli’den geldi. Firma "Deniz Suyu Ters Ozmoz" ve "Atıksu Geri Kazanım" teknolojileriyle gemi inşası ve bakım süreçlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için hayati öneme sahip olan suyun temininde şebekeye alternatif bir kaynak sunarak, suyu yönetilebilir bir hammaddeye dönüştürdü.

Musluk Suyu Değil, "Üretim Hammaddesi"

Gemi raspa işlemleri, yüksek basınçlı yıkama ve hidrostatik testler gibi süreçlerde yoğun su tüketen tersaneler, geliştirilen teknoloji sayesinde denize sıfır konumlarını bir üretim avantajına çeviriyor. Kurulan sistemler, deniz suyunu arıtarak hem teknik proseslerde kullanılabilir "sanayi hammaddesine" dönüştürüyor hem de tesislerin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılıyor. Böylece tersaneler, şebeke hattındaki kesintilerden etkilenmeden, kendi suyunu üreten bağımsız tesislere evriliyor.

Atıksu Geri Kazanımı ile "Bütünleşik Verimlilik"

Rielli’nin bölgeye sunduğu çözümler, deniz suyu arıtımı ve atıksu geri kazanımının entegre çalıştığı bütünleşik bir yapıyı kapsıyor. Marka, ileri mühendislik birikimi ve sektöre özel geliştirdiği stratejik teknik altyapısı sayesinde, tersane atıksularını yüksek verimle geri kazanıyor. Deniz suyu arıtımının sağladığı su güvenliğini maliyet avantajıyla destekleyen bu yöntem, işletme giderlerini minimize ediyor.

"Yatırımın Dönüşü Bir Yılın Altında"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kazancı Çevre Tekniği Kurucu Genel Müdürü Artun Kazancı, suyun sanayi için sadece çevresel değil, ekonomik bir risk kalemi olduğuna dikkat çekti. Rielli markasıyla 6 kıtada ve 80’i aşkın ülkede faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Kazancı, Yalova yatırımıyla ilgili şunları kaydetti:

Yalova’ya taşınarak tersaneler bölgesiyle komşu olduk ve su krizinin etkilerini bertaraf etmek için sanayi kuruluşlarıyla iş birliğine hazırız. Özellikle atıksu geri kazanımı konusunda geliştirdiğimiz, sektörde fark yaratan teknolojilerimizle atık suyu yüzde 95’e varan oranda geri kazanıp yeniden sisteme veriyoruz. Deniz suyu çözümlerimizle kesintisiz su kaynağı sağlarken, atıksu geri kazanım sistemlerimizle de bu süreci maliyet açısından en verimli hale getiriyoruz. Sanayi tesislerinde sunduğumuz bu çözümler, su ve enerji maliyetlerinde ciddi düşüşler sağlıyor. Öyle ki, kurduğumuz sistemler işletme maliyetlerini düşürerek yatırım maliyetini bir yılın altında amorti edebiliyor.”

Otomasyonla "Sıfır Hata" Hedefi

Şirket yetkilileri, Avrupa'da 15-20 bin nüfuslu yerleşimlerin su ihtiyacını karşılayan teknolojilerin benzerlerini Yalova'daki sanayi kuruluşları için uyguladıklarını belirtti. Yalova’daki yeni fabrikada robotik kodlama ve otomasyon sistemleri kullanılarak "sıfır hata" prensibiyle üretilen arıtma tesislerinin, Türk gemi inşa sanayisinin küresel rekabet gücünü korumasına ve su ayak izini küçültmesine katkı sağlaması hedefleniyor.