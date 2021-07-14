Tamer Kıran'ın mesajı şu şekilde:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün beşinci yıl dönümünü idrak ediyoruz.

Devletin sinesine yıllardır sızan karanlık bir terör örgütünün, demokrasi ve özgürlüğümüzü rafa kaldırma girişimi, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu, direniş çağrısı yapması, kadın, erkek, genç, yaşlı sokaklara dökülen Türk milletinin de feraseti ve cesareti sayesinde bertaraf edilmiştir.

15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gayelerden birisinin de ülkemizin, bölgesinde gıpta edilen ekonomik kalkınmasını çökertmek olduğu şüphesizdir.

Hain darbe girişimi sonrasında ve bugünlere gelinceye kadar çeşitli vesilelerle karşımıza çıkan tüm ekonomik zorluklara karşı yılmadan mücadele ediyoruz. Sivil bahriyemizin temsilcileri olarak her daim devletimizin gücüne ve ülkemizin potansiyeline inanıyor, daha güçlü bir Türkiye için iş, aş üretmeye gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü ve kararlı liderliği, milletimizin siyasi ve ekonomik istikrarı destekleyen duruşu ile her türlü saldırıyı birlik ve beraberlik içinde yeniyoruz. Önümüzdeki süreçte, Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerine ulaşacağına ve dünyanın lider ülkelerinden biri olacağına inancım tamdır.

Bu vesileyle milletin istiklali için can veren aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, bu şanlı direnişte gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Vira Haber