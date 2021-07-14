Sanmar Yüksek Performanslı VSP Römorkörünü Teslim Etti

Yeni sahipleri tarafından EITAN olarak adlandırılan, dünyaca ünlü Kanadalı dizayn firması Robert Allan Ltd. tarafından Sanmar’a özel olarak tasarlanan VectRA 3000 römorkörü, İsrail Ashdod Limanı’nda hizmet verecektir. Sanmar, daha önce yine Ashdod Limanı’nda faaliyet gösteren ARIE A ve ASHDOD adında 2 adet römorkörü TRIPMARE’ye teslim etmişti.

Römorkör, yüksek devirli dizel makine, şanzıman ve Voith pervanelerinin başarılı entegrasyonu sayesinde 73.5 ton çekme kuvvetine ulaşmaktadır. VectRA 3000 dizaynında yangın söndürme, deniz kirliliği ile mücadele ve yüksek manevra kabiliyetleri ön plana çıkmaktadır. Bunlar ile birlikte personel güvenlik ve konforunda en yüksek gereksinim olan MLC kurallarına uygunluk en önemli özelliklerindendir.

30.25m boy, 13m genişlik ve 6.6m drafta sahip olan EITAN, 2525kW üretebilen 2 adet yüksek devirli dizel CAT 3516C ana makine ve Voith 32RV5 EC/265-2 pervaneleri ile donatılmıştır.

VectRA 3000 dizaynında orta devir ana makine ve Voith Turbo Kaplin kombinasyonu yerine, yüksek devir ana makine ve Reintjes WAF 863 şanzıman kullanılmaktadır. Bu kombinasyon geleneksel sisteme kıyasla daha kompakt, daha hafif ve daha ekonomik bir çözümdür. Şanzıman ve Voith Schneider tip pervanelerin arasında Vulkan kompozit şaftlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra römorkör, her birinin çıkış gücü 86 kW olan iki adet dizel jeneratörle donatılmıştır.

13.25 knot seyir hızına ve 163m3 yakıt kapasitesine sahip olan römorkör 20m3 tatlı su tankı, 11m3 yangın söndürme köpüğü kapasitesiyle uzun süre yüksek performans sergileyebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün: “EITAN, performans ve verimliliği arttırmak adına yapılan başarılı bir tasarım iyileştirmenin mükemmel bir örneğidir. VectRA 3000 serisi; tasarımın ilk aşamalarından deneme seyirlerine kadar gelen bütün süreçlerde Sanmar, Robert Allan Ltd. ve Voith’un yakın iş birliklerini, uzmanlıklarını ve tecrübelerini yenilikçi bakış açılarıyla birleştirmelerinin bir sonucudur. TRIPMARE daha öncesinde de çalıştığımız bir müşterimiz ve yeniden bizleri tercih etmeleri her zaman mutluluk vericidir. EITAN’dan fazlasıyla memnun kalacaklarına eminim.” diye belirtti.

Vira Haber