ENERJİ HARMANI Projesi

Küresel ölçekte her gün artan enerji ihtiyacı ve mevcut enerji kaynaklarının yol açtığı çevre tahribatı insanlığın yenilenebilir enerji alanında daha fazla çalışma yapmasını zorunlu kılmaktadır. Son derece dinamik bir gençliğe sahip ülkemizde küresel sorunlara çözüm üretilmesinin erken yaşlarda başlatılması insanlık namına son derece anlam içeriyor. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde kurulan İTÜ MTAL’ye ülkemizin her köşesinden gelen çocuklarımız küresel sorunlara çözüm üretmek için seferber oluyorlar. Bu çerçevede okulumuzu ziyaret eden İTÜ Enerji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Burak Barutçu elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyi genç arılar ile seve seve paylaşacağını ve birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağımızı bildirdi.

Barutçu’nun öğrencilerimiz ile yaptığı toplantıda güneş, rüzgar ve dalga enerjileri konularında enerji verimliliğini artırmak için taze beyinlere ihtiyacın olduğu dile getirildi. İTÜ MTAL öğrencilerinin etkin rol alacağı bir ENERJİ HARMANI tesis edilmesi için ortak projeler geliştirilmesi üzerinde duruldu. Bu enerji harmanı tesisinde güneş enerjisi verimliliğinde sabit, astronomik takip, ışın yoğunluğu takip sistemleri başta olmak üzere enerji verimliliğini artırabilecek uygulamalar yapılacak. Yapılan tüm araştırmalar bilişim ve elektrik-elektrik teknolojileri kullanılarak farklı görseller ve veri istatistikleri ile sanal dünyada paylaşılabilecek. Otonomlaşan hayatımızın her alanında yer alan elektrik-elektronik bu mükemmeliyet projesinde çocuklarımız için iyi bir uyulama laboratuvarı olacak. Enerji Harmanı tesisinin kurulması ile AR-GE faaliyetleri yanında diğer okullardan gelecek öğrencilerin de enerji konusunda önemli kazanımlar elde edebilecekleri vurgulandı.

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