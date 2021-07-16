Birgül Erken Türkiye Rekoru Kırdı

Dünyanın en derin deliklerinden birisi olan 203 metre derinliğindeki Dean’s Blue Hole’de düzenlenen dünya kupası, 13-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Çift Palet Sabit Ağırlık kategorisinde yarışan milli sporcumuz Birgül Erken, kupanın üçüncü gününde, 15 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirdiği dalışla Derya Can'a ait olan Türkiye rekoru kırarak turnuvada üst sıralarda yerini aldı. Long Island Adasında her yıl dünyanın en iyi sporcularının katıldığı serbest dalış dünya kupasında Birgül Erken ideali sporcular arasında yerini aldı.

İlk defa katıldığı bu yarışma için büyük heyecan duyduğunu ve çok önemli bir deneyim yaşadığını belirten Erken, buraya gelebilmek için tek sponsorum Carmed ilaç firması. Sponsoruma ve sevgili eşim Değer Erken e teşekkür ederim dedi. "SPONSOR İHTİYACIM VAR" Milli Sporcu Erken, sponsor ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Fırsat verilirse neler yapabiliriz dünya arenasında göstermiş oldum. Yeterli destek sağlanırsa hedefim dünya zirvesi. Bunun için ülkemi ve bayrağımı dünya arenasında yücelere taşımak üzere hazır hissediyorum ve devletimizin desteğini ben de diğer sporcular gibi hissetmek istiyorum" dedi.

Vira Haber

