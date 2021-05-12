Tamer Kıran'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Tamer Kıran, mesajında şunları kaydetti:

“Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ı uğurlarken, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İnsanları birbirine yakınlaştırması, sevgi ve dostluk bağlarını kuvvetlendirmesi, küskünlüklerin sona ermesine vesile olması dolayısıyla bayramlar, milletimizin ortak değerlerini güçlendiren, birleştirici rol oynayan manevi değeri yüksek günlerdir.

Bu bayram hüzün ve sevinci birlikte yaşıyoruz. Hüzünlüyüz çünkü gönüllerimize ferahlık ve huzur, hanelerimize bereket katan Ramazan’a veda ediyoruz. Kederliyiz, tepkiliyiz; Doğu Kudüs’te Filistinli ailelerin on yıllardır oturdukları evlere el koyma çabaları, Müslümanların en kutsal mekânlarından Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinliler’e mabet dokunulmazlığını hiçe sayarak uygulanan şiddet ve Gazze’de masum çocukların ölümüne neden olan saldırılar, bizleri derinden üzüyor. Tüm bu saldırıları kınarken, en kısa zamanda aklıselimin hakim olmasını ve bu şiddet hareketlerinin son bulmasını temenni ediyorum.

Buruk da olsa sevinçliyiz, geçen yıldan bu yana hayatımıza kabus gibi çöken, en yakınlarımızı, dostumuzu, ahbabımızı kaybetmemize neden olan salgına rağmen Allah bizlere Ramazan Bayramına erişmeyi nasip etti.

Ramazan Bayramının, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yurdumuzda güzel bayramlar yaşamamıza vesile olan ve bu uğurda hiç düşünmeden canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Zor günleri hep birlikte atlattığımız ve tekrar kucaklaştığımız nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde sevdiklerimizle beraber kavuşmayı yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

Vira Haber