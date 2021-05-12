Burgaz Limanı 118 Yaşında

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yer alan Burgaz Limanı (Port of Burgas) 118. kuruluş yıldönümünü bir etkinlikle kutlayacak.

Burgaz Limanı, 20 Aralık 1894 tarihinde inşa edilmeye başlandı. Açılış töreni 18 Mayıs 1903 tarihinde yapılan liman, bu tarihten itibaren uluslararası ticari taşımacılığa hizmet etmeye başladı. 1941 yılına kadar liman işçileri tarafından manuel olarak çalışan liman, bu yıl ilk Scoda elektrikli vinçleri alarak, işleyişini otomatize etti.

1963 yılında ham petrol ve petrol ürünleri için Rossenetz, kuru yük gemileri için ise Bulk limanları, Burgaz Limanı bünyesinde faaliyete başladı. Liman bugün 14 gemiye hizmet verebilmektedir.

Liman dahilinde ayrıca bir marina da yer almaktadır. Marina ayrıca ziyaretçilere teknik yardım, telefon, elektrik temini, su ve diğer hizmetleri sağlama imkânına sahiptir.

Burgaz Limanının 118. kuruluş yıldönümü etkinliği 18 Mayıs Salı günü saat 11.00'de başlayacak.

Vira Haber