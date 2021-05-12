Çelebi Bandırma Limanı'nda İlk Dört Ayda 1.683.774 Ton Yük Elleçlendi

Konumu itibariyle, Türkiye dış ticaretinin dinamosu olan Güney Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerindeki sanayicilere maliyet avantajı sağlayan Çelebi Bandırma Limanı, yüksek elleçleme kapasitesi, denizyolu, demiryolu ve karayolu bağlantıları ile geniş liman içi stoklama sahalarına sahiptir.

Toplam uzunluğu 2973 metre ve derinlikleri 6-11.50 metre arasında değişen 20 adet rıhtıma sahip Bandırma limanı, dökme yük, proje yük, genel yük, konteyner, sıvı yük ve Ro-Ro gemilerine liman hizmetleri sunmaktadır. Tüm liman sahası, geçici depolama rejimine tabi olmakla birlikte 267.000 m2’lik liman sahası içerisinde bulunan 8.500 m2’lik kapalı yatay depoları ve 60.000 ton kapasiteli antrepo rejimine tabi dikey siloları ile depolamada bölgenin lideri konumundadır.

Rıhtımlara kadar ulaşan demiryolu bağlantısına sahip olan Çelebi Bandırma Limanı, vagonların gemi bordasına kadar gelebilmesi ile liman içi harici bir elleçlemeye gerek kalmadan direkt gemiden vagona tahliye veya vagondan gemiye yükleme operasyonlarını gerçekleşebilmektedir. Parça yükler arpa, buğday, mısır türevleri dahil tüm hububat ve katı yük grupları gemiden direkt rıhtım vinçleri marifetiyle elleçlenerek vagon üzerine konan open top konteynerlere yükleyerek demiryolu aracılığıyla taşınmasını sağlamaktadır.

Proje yük grubunda yüksek elleçleme kapasitesine ve imkanlara sahip olan liman, hem yurtiçinde hem de yurtdışında kurulan rüzgar enerji santrallerinin ekipmanlarının yükleme ve tahliye operasyonları konusunda yıllardır faaliyet göstermekle birlikte ağır tonaj trafolar, basınçlı sıvılaştırılmış gaz tankları, fabrika aksamlarının da operasyonlarını liman vinç ve ekipmanlarıyla gerçekleştirilmektedir. Liman sahasında ayrıca geçtiğimiz yıl hizmete giren 3 adet 115m3 lük kapasiteye sahip sınırlı depolama asit tesisi bulunmakta, 450 metre uzunluğunda pipeline boru hattı ile direkt gemiden üzerinden asit yükü tahliyeleri gerçekleştirilmektedir.

Çelebi Bandırma Limanı, Marmara Denizi’nde gerçekleşen kuzey-güney Ro-Ro gemileri trafiğinin merkezinde yer almakta, karşılıklı olarak Bandırma-Tekirdağ, Tekirdağ-Bandırma, Bandırma-Ambarlı ve Ambarlı-Bandırma yönlerinde seferler düzenlenmektedir. Hinterlandında bulunan müşterilerine yük trafiğinde Ro-Ro araçları ve konteyner feeder servisleri ile de geçiş kolaylığı ve maliyet avantajı sağlamakta, yüklerin tüm global destinasyonlara kolaylıkla ulaşabilmesine yardımcı olmaktadır.

Çelebi Bandırma Limanı’nda 2021 yılı ilk dört ayında toplam 1.683.774 ton yük elleçlenmiştir. Dökme katı yük grubunda 1.274.199 ton, sıvı yük grubunda 158.512 ton, genel kargoda 250.741 ton, proje yük grubunda 322 ton yük operasyonu gerçekleştiren liman,2020 yılı ilk dört ayına göre toplamda 17.034 ton fazla yük elleçlenmiş olup, 2021 yılı hedeflerine paralel şekilde operasyonlarını devam ettirmektedir. Gün içerisinde karşılıklı olarak düzenlenen Ro-ro seferlerinde 2021 yılının ilk dört ayında 59.743 araç limandan geçiş yapmış, 4.102 TEU konteyner elleçlenmiştir.

2020 Yılının aynı ayına göre 2021 yılı nisan ayında Genel Kargo yük grubunda %48, ilk 4 aylık aynı aya göre ‘de % 60 büyüme gerçekleşmiştir. Yine Dökme katı yük grubunda aynı ayın ilk 4 aylık hacimlerine bakıldığında % 8 lik bir büyüme gerçekleşmiştir.

2016 yılında başlattığı demiryolu taşımaları ile özellikle Balıkesir bölgesine gelen ve giden yüklerin büyük bir kısmını vagonlarla gerçekleştiren liman, 2021 yılı itibariyle demiryolu fiili hinterlandına Afyon, Burdur, Ankara ve Eskişehir’i de katmak üzere müşterileriyle anlaşmalar yapmaktadır.

Çelebi Bandırma Limanı, her geçen yıl eklediği yenilikler ile yatırımlarını devam ederek hacim artışını müşteri memnuniyetine de dönüştürerek ivmesini sürdürmektedir.

Vira Haber