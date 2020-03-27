Taşucu'ndaki Bekleyiş Sürüyor! Bakan'dan Açıklama Geldi

Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine ek olarak alınan Kanuni Sondaj Gemisi Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu sahili açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

İşte o açıklama:

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAK

Geminin Türkiye'ye gelmesi ve Taşucu'nda demirlemesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "35 TPAO personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak.

Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak.

Milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak" ifadelerine yer verdi.