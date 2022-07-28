TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası Sahiplerini Buldu!

Yarışın ana sponsorluğunu üstelenen sektörünün Dünya çapında öncü firmalarından AKPA Kimya özel ödülü kazananı: KIA Alize 34.7 teknesi, Utku Gönener ve ekibi oldu.

Yaklaşık 390 Deniz mili mesafesi ile şu ana kadar Türkiye’de yapılan en uzun rotalı, tek etaplı yarış olma özelliğini elinde bulunduran AKPA Kimya – TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışına 30 tekne ve 320 yarışçı katıldı. Yarış başlangıcı 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 12:00 Çengelköy/İstanbul’da Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Sayın İ. Özdem Koçer tarafından verildi. 22 Temmuz Cuma günü saat 12:00’de Çengelköy’de başlayan yarış, 25 Temmuz Pazartesi günü Turgutreis’te son buldu.

Özel Ödül: J-70 Monaco Winter Series 1

25 Temmuz Pazartesi günü saat 19:30’da başlayan ödül töreninde AKPA Kimya – TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupasını kazanan KIA Alize 34.7 teknesi, Utku Gönener ve ekibine ödüllerini AKSAZ US Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç tarafından takdim edildi. 3-6 Kasım J-70 Monaco Winter Series 1 özel ödülünü de kazan KIA Alize 34.7 teknesi, Utku Gönener ve ekibine ödülleri yarışın ana sponsoru AKPA Kimya Genel Müdürü Sayın Kemal Darcan tarafından verildi. 3-6 Kasım J-70 Monaco Winter Series 1 özel ödülü ile AKPA Kimya, kazanan takımın 4 kişilik ekibinin; gidiş-dönüş uçak biletlerini, yarış kayıt ücretlerini, transport, tekne kirasını karşılayacak. Bu ödül sayesinde ülkemizin uluslararası alanda temsil edileceği için oldukça gururlu olduğunu belirten AKPA Kimya Genel Müdürü Kemal Darcan kazanan KIA Alize 34.7 teknesi, Utku Gönener ve ekibine başarı dileklerini iletti.

Türkiye’nin Tek Etaplı ve En Zorlu Yelken Yarışı

AKPA Kimya ana sponsorluğunda gerçekleşen AKPA Kimya – TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışı önceki yıllardan farklı olarak tek etaplı tamamlandı. Yarışçılar mola vermeden aralıksız olarak yarışa devam etti. Tek etaplı olarak tamamlanan yarış oldukça zorlu ve uzun bir yarış oldu. Çengelköy/İstanbul’da başlayan yarış, Turgutreis/Muğla parkurunda sona erdi. AKPA Kimya – TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışına katılan tekne ve ekiplerine ödülleri 25 Temmuz Pazartesi günü 19:30’da başlayan törende takdim edildi.



Bu zorlu yarışta ödül kazanan tekne ve ekiplerinin listesini aşağıda paylaşıyoruz.

IRC 3 Ödülü D-MARİN TURGUTREİS Müdür Yardımcısı MUSTAFA GÜN tarafından takdim edildi.

IRC3 3.’sü İnvest İnşaat Yelken Takımı - CTD ELECTRON TEKNESİ BARTU ÖZSOY ve Ekibi

IRC3 2.’si LOOPING TEKNESİ -YURY SHUVALOV ve Ekibi

IRC3 1.’si KIA ALİZE - UTKU GÖNENER ve Ekibi



IRC 2 Ödülü AKPA KİMYA Müdür Yardımcısı ZAFER DARCAN tarafından takdim edildi.

IRC2 3.’sü MEDIAMARKT – AGENT TEKNESİ -KAAN MAZLUMCA ve Ekibi

IRC2 2.’si ETİ ALİZE M - EMRE YÜKSEL ve Ekibi

IRC2 1.’si ZACAPA - SELİM KAKIS ve Ekibi



IRC 1 Ödülü Türkiye Açık Deniz Yat Kulübü Komodoru VEDAT TEZMAN tarafından takdim edildi.

IRC 1 3.’sü AKPA CHEMICALS - LEVENT PEYNİRCİ ve Ekibi

IRC 1 2.’si COLUMBIA ALİZE - SİNAN SÜMER ve Ekibi

IRC 1 1.’si BALANU MARS ATLETICS MARY – DENİZ YILMAZ ve Ekibi



IRC 0 Ödülü AKSAZ US Komutanlığı Deniz Hizmet Birlikleri Komutanı ALBAY OKAN GÜNDOĞDU tarafından takdim edildi.

IRC 0 3.’sü MAGIC TWELVE - ALEXANDER RUBTSOV ve Ekibi

IRC 0 2.’si GÖZTEPE AĞANLAR S.T. 1925 -DERYA YENİGÜN ve Ekibi

IRC0 1.’si MESA SAILING TEAM - SHAK SHUKA - HASAN UTKU CETİNER



AKPA Kimya – TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışında First Finish yapan ORIENT EXPRESS VI TEKNESI - ZEYNEP ATABAY TAŞKENT ve Ekibine Ödülleri AKSAZ US Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili ALBAY ÖZLEM ACIBOZLAR tarafından takdim edildi.

AKPA Kimya – TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışı Ana Sponsoru AKPA Kimya tarafından verilen özel ödül (3-6 Kasım J-70 Monaco Winter Series 1) kazananı KIA ALİZE 34.7 TEKNESİ UTKU GÖNENER ve ekibine ödülleri AKPA Kimya Genel Müdürü KEMAL DARCAN tarafından takdim edildi.

AKPA Kimya – TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası kazananı KIA ALİZE 34.7 TEKNESI UTKU GÖNENER ve ekibine Ödülleri AKSAZ US Komutanı TUĞAMİRAL İBRAHİM KURTULUŞ SEVİNÇ tarafından takdim edildi.