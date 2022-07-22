TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışı Başladı

Yaklaşık 390 millik mesafesiyle Türkiye'nin en prestijli ve uzun rotalı açık deniz yat yarışı olan 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası, Çengelköy Vapur İskelesi önünden başladı.

Sahil Güvenlik teknelerinin eşlik ettiği yarışın startını, Deniz Kuvvetleri Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer verdi.

Dördü yabancı toplam 30 teknenin bir araya geldiği İstanbul Boğazı, renkli görüntülere sahne oldu. Tekneleri boğazda gören İstanbullular, fotoğraf ve görüntü çekti. Verilen startın ardından tekneler, boğazda gözden uzaklaştı.

Katılımcılar, 25 Temmuz Pazartesi günü Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis'te finiş görecek.

Giray: "Teknik katsayısı oldukça yüksek bir yarış"

TAYK Genel Müdürü Can Giray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene Deniz Kuvvetleri Kupası'nın 51. yılı olduğuna dikkat çekerek, "Yani yarım asrı aşkın bir süredir Deniz Kuvvetleri Kupası adı altında devam ediyor. Bu sene Akpa Kimya sponsor olarak yarışa destek veriyor. Yarışımız, Çengelköy'den Sayın Kuzey Deniz Saha Komutanı'mızın start işaretiyle başladı." diye konuştu.

Yarışta bu sene biraz değişiklik yaptıklarını ve ilk kez tek etapta koşulacağını belirten Giray, şunları söyledi:

"İstanbul'dan çıkıp, Turgutreis'te finiş görülecek. Bu 30 teknemiz için zorlu bir 400 mil. Yarışın bu seneki sloganı, 'Bir yarış, iki boğaz, iki deniz'. Çünkü İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi ve Ege Denizi kat edilecek. Bunu başka bir ülkede yapabilmeniz mümkün değil. Teknik katsayısı oldukça yüksek bir yarış. Avustralya'da, İngiltere'de, Akdeniz'in ortasında yapılan yarışlar var ama açık deniz yarışı olup da iki kıtayı birbirinden ayıran iki boğazdan geçme şansı yok. O anlamda bu yarış tek."

Darcan: "Birinci olan tekne Türkiye'yi yurtdışında temsil edecek"

Yarışa bu yıl sponsor olan Akpa Kimya firmasının genel müdürü Kemal Darcan, organizasyonun tatlı bir rüzgarla başladığını aktararak, "390 millik, Türkiye'nin en büyük coğrafi yarışında, değerli komutanlarımızın katkılarıyla, 30 tekne ve 320 yarışçıyla birlikte bugün startımızı verdik. Biz Akpa Kimya olarak Deniz Kuvvetleri Kupası'na sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Gelecek yıllarda da bunu devam ettirmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bütün katılımcılara yarış boyunca güvenli, sağlıklı bir mücadele temenni ettiğini aktaran Darcan, "Yarışı daha cazip hale getirebilmek için Akpa Kimya olarak büyük bir ödül koyduk. Yurtdışındaki bir yarışa katılım için ayrıca sponsorluk yapıyoruz. Burada birinci olan tekne, ülkemizi yurtdışında temsil edecek. Bizim TAYK ve Deniz Kuvvetleri ile anlaşmamız 5 seneyi kapsıyor. Önümüzdeki 5 sene boyunca Akpa Kimya olarak sponsorluğumuz artarak devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.