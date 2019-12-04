Tersan, Eresfjord’u Norveç’e teslim etti

Türkiye’nin en önemli tersanelerinden biri olan Tersan, Norveç merkezli Fjord1 için 6. feribotu da tamamlayarak teslim etti. Geçtiğimiz hafta teslimi yapılan Eresfjord isimli feribot çift yönlü araç ve yolcu feribotu doğa dostu özelliğiyle öne çıkıyor.

Multi Maritime tarafından tasarlanan feribotlardan ilki geçtiğimiz Ağustos ayında teslim eden Tersan, Eresfjord adlı feribotla serinin 6. gemisini teslim etmiş oldu.

107,7 metre uzunluğunda ve 17,7 metre genişliğindeki feribot mürettebat ile birlikte 343 kişilik yolcu, 120 araç ve 18 tır taşıma kapasitesine sahip.

Eresfjord ayrıca, en optimum rotada seyir ederek enerji ve yakıt tasarrufu sağlayabilen Auto-crossing sistemi ile donatılmış doğa dostu bir feribot olarak dikkat çekiyor.

Serinin 3. gemisinin inşasını sürdüren Tersan Tersanesi, 2021 yılı sonunda da gemiyi teslim etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz hafta Eresfjord ile birlikte 3 gemi teslimatı gerçekleştiren tersanede inşası devam etmekte olan 15 proje bulunuyor.

Tersan Tersanesi Satış ve Pazarlama Direktörü Şakir Erdoğan, Fjord1’ya 6. feribotu teslim etmekten ve kurdukları bu değerli iş ortaklığının bir parçası olmaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Erdoğan, “Doğayla dost bu ‘yeşil’ feribotlar ve Fjord1 AS tersanemizin en önemli ve değerli referansları arasında yer alıyor. Fjord1’a Tersan Tersanesine duyduğu güvenden dolayı tekrar teşekkür ediyor, inşası devam eden 7. feribotu teslim etmek için aynı heyecanı duyuyoruz” dedi.

Vira Haber