Tersan ile Østerfjord AS arasında yeni anlaşma

Tersan Tersanesi ve Østerfjord AS 67 metre uzunluğunda Olta tipi Fabrika Balıkçı gemisi için sözleşme imzaladı.

Marinteknikk tarafından tasarlanan ve Tersan Tersanesi tarafından üretilecek Hibrit gemi Atlantic’te balıkçılık faaliyetleri yürütecek. Gelişmiş balıkçılık teknolojileri ile donatılacak gemi farklı balık yakalama sistemlerini bünyesinde barındırıyor olacak.

67 metre uzunluğunda ve 14,6 metre genişliğindeki geminin çelik kesimine 2020 yılı başında başlanması , teslimatın ise 2021 yılı ortalarında yapılması planlanıyor. Tersan Tersanesi İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Şakir Erdoğan bu özel geminin üreticisi olarak ödüllendirilmekten son derece gururlu ve mutlu olduklarını söyledi ve “Tersan olarak hepimiz bu önemli gemiyi tecrübelerimiz arasına katacak olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Bu heyecanı canlı tutmak ve bütün beklentileri en üst seviyede karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Ayrıca bu projenin Norveç’in büyük balıkçılık firmaları arasında yer alan Østerfjord AS ile uzun soluklu iş birliğimizin temeli olacağını umuyoruz. Teknolojik açıdan donanımlı bir çok gemi teslim ettiğimiz Norveç pazarındaki konumumuzu bu siparişle daha da pekiştirmiş olacağız. “Bu balıkçı gemisinin söz verilen zaman ve bütçede; 2021 ortasında başarılı bir şekilde teslim edilmesi için heyecanla çalışıyor olacağız” açıklamasını yaptı.

Vira Haber