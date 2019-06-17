TERSAN spesifik projelerle öne çıkıyor

Yalova'daki TERSAN Tersanesi tüm dünyaya yaptığı özellikle çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynakları ile çalışan gemilerle bir markaya dönüşmüş durumda. Kuzey ülkelerine ihraç edilen dev fabrika balıkçı gemileri ise tüm dünyada neredeyse eşsiz konumda.

TERSAN Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu ile dünden bugüne şirketin başarıları ve bunun arkasında yatan felsefeyi konuşurken bundan sonrası için de TERSAN'ın gelecek stratejileri üzerine ipuçları edindik.

Keyifli Seyirler...