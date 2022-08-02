Tersan Tersanesi, 88 Metre Uzunluğunda Fabrika Balıkçı Gemisi İnşa Edecek

NB1108 proje numarası ile inşası devam eden 88,1 metre uzunluğunda ve 18,3 metre genişliğinde ki Jan Maria, üçlü trol balık avlanma operasyonu için tasarlanmış gelişmiş bir fabrika balıkçı gemisi olacak. Bünyesinde; fileto üretim tesisi, karides işleme hattı, balık yemi işleme ve balık yağı hatları bulunduracak gemi, pelajik türlerin dondurulmasına da uygun bir dondurma kapasitesi ve sitemine sahip olacak.

Tekil parçalı soğutma elemanlarına sahip kargo ambarları ile tasarlanan geminin, güverteleri çelikten yapılırken, gemide güvenli forklift çalışması için özel kaymaz boya sistemi kullanılacak. Gemi ayrıca bünyesinde paletli ürünler için işleme güvertesinden kargo ambarlarına kadar taşıma sistemi barındıracak.



Skipsteknisk tarafından tasarlanan gemi, geniş ve konforlu yaşam alanları ile 45 kişiye kadar konaklama imkanı sunacak. 7000 kW gücündeki Wärtsilä’dan tedarik edilecek ana makinası ile Jan Maria, buzlu kutup sularında verimli bir şekilde avlanabilecek. Jan Maria'nın 2022 Eylül ayında denize indirilmesi ve 2023 yılının 3. çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.