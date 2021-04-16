Tersan Tersanesi Canlı Balık Taşıyıcısı Bjørg Pauline’i Norveçli Nordlaks’a Teslim Etti

85,54 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindeki gemi, tahrik sistemi ve teknolojik olarak gelişmiş balık taşıma sistemleri ile benzersiz bir gemi. Her biri 135 m3 iki adet LNG tankı ve bunlara bağlı dört ayrı yakıt şartlandırma sistemi ile yenilikçi tasarımı sayesinde benzersiz bir gemi olan Bjørg Pauline, gaz motorlarının kullanılması ile geleneksel dizel motora kıyasla CO2 emisyonlarında yüzde 30 azalma sağlayacak. Sıvılaştırılmış doğal gaz kullanımı ile ise geminin NOx emisyonlarında yüzde 90 azalma sağlaması hedeflendi.

4300 m3 kargo ambar kapasitesine sahip olan gemide ayrıca balıkları deniz bakterilerinden kurtarmaya yarayan balık arıtma sistemi bulunuyor. Mürettebatı için geniş ve konforlu yaşam mahalli ile donatılan gemi, NSK Ship Design tarafından tasarlandı ve DNVGL gözetiminde inşa edildi. Harald Martin adını taşıyan serinin LNG ile çalışan ikinci canlı balık taşıyıcısının inşası da Tersan Tersanesinde devam ederken, geminin 2021 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

İki gemi, Bjorg Pauline ve Harald Martin, Nordlaks’ın çığır açan, devrim niteliğindeki; adını şirketin başkanı Josten Albert Refnes’ten alan somon balığı çiftliğine hizmet verecek. Gemiler balık çiftliği ile online bağlantı sistemi sayesinde koordine çalışacak. 395 metre uzunluğundaki gemi şeklindeki yüzer Balık çiftliği, 47 x 47 metrelik altı adet ünitede toplam 10.000 ton balık tutabilme kapasitesine sahip.

Josten Albert Refnes entegre balık yemi silolarına ve kafeslerin içindeki oksijen seviyesini optimize eden su enjeksiyon sistemine sahip. Ünite, 10 m Hs dalga yüksekliğini karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş. Ayrıca balık ağıllarının içindeki akım etkilerini azaltan ve deniz bitlerini ünite dışında tutan koruyucu çelik eteklere sahip. Üzerinde sınırlı sayıda mürettebat için konaklama imkanı da bulunduran çiftlikte, balıkların yemlenmesi gibi birçok işlev, internet ve wi-fi sistemleri aracılığıyla kıyıdan otomatik olarak yapılacak.

Balık çiftliği Josten Albert Refnes, rekor kıran bir nakliye süreciyle Çin'den Norveç'e taşındı. 36.000 ton ağırlığıyla çiftlik, bugüne kadar bir gemi ile taşınan en büyük yapı olmuştur.

Su kültürü sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan ve yeni su ürünleri yetiştiriciliği teknolojisinin geliştirilmesine odaklanan Nordlaks, Tersan Tersanesinde inşa edilen bu iki gelişmiş canlı balık taşıyıcısı ve Çin’de inşa ettirdiği balık çiftliği ile balık yetiştiriciliği endüstrisi için devrim niteliğinde yatırımlar gerçekleştirmiştir.

Vira Haber