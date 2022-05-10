Tersan Tersanesi Fabrika Balıkçı Gemisini Denize İndirdi

87,40 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde ki gemi, dört vinç ile üçlü trol balık avlanma operasyonu için tasarlandı. Gerekli durumlarda kullanılmak üzere beşinci bir vinci de bünyesinde hazır bulunduran gelişmiş bir fabrika balıkçı gemisi olan Enniberg bünyesinde bir fileto üretim tesisi, bir karides işleme hattı, balık yemi işleme ve balık yağı hatları da bulunduruyor. 1000 ton kapasiteyle 2250 metreküp balık depolama alanına sahip olan geminin denize indirilişi başarıyla gerçekleştirildi.

Skipsteknik tarafından tasarlanan gemide 40 kişilik , konforlu yaşama alanı bulunuyor. Gemi buzlu ve arktik sularda verimli bir şekilde avlanabilme özelliklerinin sahip. Geminin 2022 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, “Bu önemli proje de P/F Havborg ile birlikte çalışma şansına sahip olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi. “İleri seviye kombine balıkçılık teknolojileri ile donatılmış gemimiz hem Tersan, hemde Türkiye yeni inşa sektörü için önem arz eden bir projedir. Bu son teknoloji balıkçı gemisinin 2022 yılı son çeyreğinde ve belirlenen bütçede başarılı bir şekilde teslim edilmesi için çok çalışıyor olacağız” dedi.