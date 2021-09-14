Tersan Tersanesi Fjord1 ASA’ya 7. feribotu teslim etti

Multi Maritime tarafından dizayn edilen feribot, ilki Ağustos 2019'da teslim edilen serinin üçüncüsü, ayrıca Tersan Tersanesi tarafından Fjord1 ASA'ya teslim edilen yedinci feribot. 107,47 metre uzunluğunda ve 17,7 metre genişliğindeki feribot mürettebat dahil olmak üzere 299 yolcu, 120 araç ve 12 treyler taşıma kapasitesine sahip.

Rødvenfjord yolcuların gemiden inip, binmesi esnasında kıyıdan hızlı şarj pilleri sayesinde bataryasını dolduracak şekilde tasarlandı. Son yüzyılın değişen çevresel gereksinimlerine uygun şekilde dizel- elektrik yedekleme sistemi ile tasarlanan feribot tam elektrikli mod, hibrit mod ve dizel-elektrik modunda çalışabilecek. Araçların ve yolcuların etkin, konforlu, enerji açısından verimli ve çevre dostu ulaşım, yükleme ve boşaltma işlemlerini sağlayacak feribot otomatik seyir özelliği ile en optimum rotada otonom seyir yaparak yakıt/enerji tüketimini azaltacak.

Tersan Tersanesi, 2017 yılından bugüne kadar Fjord1 ASA'ya 7 adet %100 elektrikli feribot teslimatını başarıyla gerçekleştirdi. Yeni feribot projeleri NB1113 ve NB1114 ise; Tersan Tersanesi'nin uzun vadeli bir işbirliğinin kanıtı olarak Fjord1 ASA için inşa edeceği sekizinci ve dokuzuncu gemi olacak. Yeni feribotların 2023'ün ikinci çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber