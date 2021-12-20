Tersan Tersanesi NB1098 inşa nolu Fabrika Balıkçı Gemisi Østerfjord’u teslim etti

Marinteknikk tarafından tasarlanan Østerfjord; tahrik sistemi, enerji üretimi, balıkçılık verimliliği mürettebat güvenliği ve konforu açısından en yeni çözüm ve teknolojilerin bir arada toplandığı alanında benzersiz bir gemi olarak inşa edildi. Dizel mekanik, dizel elektrik ve saf elektrikli tahrik sistemi ile hibrit bi gemi olan Østerfjord yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Yenilikçi tahrik sisteminin yanı sıra, Danish Seinin ve Longlining gibi iki farklı balıkçılık yöntemini birleştiren gemi, dünyada amaca yönelik inşa edilmiş b tipteki ilk gemilerden biri. 2560 kW Bergen Dizel ana makine, Yanmar Jeneratörleri ve 500 kW batary sistemi ile donatılan gemi de ayrıca kötü hava koşullarında dahi avlanmaya olanak sağlayacak bi “moonpool” bulunuyor.

67 metre uzunluk ve 14,6 metre genişlik ölçüleri ile dünyanın en büyük Longliner ve Danish Seiner balıkçı gemisi olan Østerfjord, gelişmiş bir balık işleme fabrikası ile donatıldı. Gemi de 23 kişilik mürettebat için konforlu yaşam alanları tasarlandı.

Vira Haber