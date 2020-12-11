Tersan Tersanesi Süper Balıkçı Gemisi Vladimir Limanov'u Teslim Etti

Vladimir Limanov, Rusya'da balıkçılık sektörüne öncülük edecek 108 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde, üstün teknoloji ile üretilmiş, modern bir süper fabrika balıkçı gemisi.

Skipsteknisk tarafından Bering ve Okhotsk denizlerinde pelajik ve ringa balığı türlerinin avlanması için tasarlanan gemi, bu balıkları yine gemide işleyeceği donanımlı bir fabrikaya sahip. Başlıca üretim türleri işlenmiş, fileto balık, Alaska Pollack havyarı (dondurulmuş), surimi, ayrıca balık unu ve balık yağı olacak gemi dondurulmuş nihai ürünlerin depolanabileceği, 4250 m³ kapasiteli bir soğutucu ambara sahip. Gemide ayrıca 99 kişilik konforlu yaşam alanları da bulunuyor.

Russian Fishery, hem Rusya'da hem de Dünya'da ki en büyük kümes hayvanı ve Alaska Pollock balığı üreticilerinden biri. Bu tür balıklar için yıllık kotaları 300 bin tonun üzerinde olan Russian Fisheries ‘in yeni gemisi Vladimir Limanov, günde 500 tona kadar balık yakalayabilen ve hepsini atık bırakmadan gemide işleyebilen modern bir fabrika balıkçı gemisi olarak inşa edildi.

Teslim töreninde Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, geminin stratejik önemi ve tüm teknolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak, Vladimir Limanov'un, Russian Fishery’nin Rusya balıkçılık pazarındaki mutlak liderlik konumunu kesinlikle güçlendireceğinden ve sektöre daha fazla verimlilik ve daha fazla yenilik getireceğinden emin olduklarını iletti. “Serinin geri kalanı için bir prototip görevi gören bu fantastik gemiyi tersanemizde inşa ettirerek Tersan Tersanesi'ne duydukları güveni gösteren Sayın Gleb Frank'e ve tüm Russian Fishery ekibine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu önemli geminin teslimini takiben, Russian Fishery Company ile kurduğumuz bu verimli işbirliğini güçlendirerek devam ettirebileceğimizi ve hatta gelecekte yeni ve heyecan verici projelerde birlikte çalışma imkanı bulabileceğimizi umut ediyoruz.”

Vira Haber