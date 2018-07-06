 TP52 Super Series yarışları sona erdi

Hırvatistan’da yer alan D-Marin Mandalina ve D-Marin Dalmacija marinaları TP52 sınıfı yelken yarışlarının Formula 1’i olarak görülen ve dünyanın en iyi yekpare gövdeli yelkenli yarışı kabul edilen Super Series yarışları bu yıl da kıyasıya yarışla geçti.

Šibenik’te 23-27 Mayıs tarihinde yedinci sezonuna başlayan yarış D-Marin Mandalina’nın ardından 20-24 Haziran tarihinde D-Marin Dalmacija’nın ev sahibi olduğu Zadar’da devam etti. D-Marin, TP52 yatçılığın ve yarışların yanı sıra bu gibi etkinlikleri organize ederek etkinliğin gerçekleştirildiği yerlerin tanıtımına da katkıda bulunuyor. D-Marin, önümüzdeki yıl için 1002’den fazla tekneyi bir araya getirecek olan ORC Dünya Şampiyonası ve 2020’de Türkiye’de gerçekleştirilecek TP52 Dünya Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak.

Vira Haber