TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açılışı Yapıldı

TÜBİTAK desteği ile bu yıl ikincisi düzenlenen bilim fuarında 60 öğrenci 12 Danışman öğretmen rehberliğinde toplam 20 proje sergilendi.

Proje yürütücüsü ve matematik öğretmeni Funda Yeşil’in öncülüğünde birbirinden ilginç projelerin yer aldığı fuarın açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu, TÜBİTAK İl Koordinatörü Leyla Bostan, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Toros, Proje Yürütücüsü Funda Yeşil, öğretmen ve öğrencilerinin katılımlarıyla yapıldı. Fuar salgın koşullarına uygun olarak okul bahçesinde sosyal mesafeye uygun olarak açıldı.

“ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ”

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuarda sergilenen projeler tek tek gezilerek ve öğrencilerle sohbet ederek projeler hakkında bilgiler alındı. Okul Müdürü Hüseyin Toros TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın öğrencilerin içinde var olan bilim, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağladığını ifade etti. Toplumun yaşadığı herhangi bir sorun ile ilgili öğrencilerin bu projeler sayesinde çözüm ortaya koyduklarını kaydeden Toros, “Bizim okulumuz İstanbul Teknik ismi taşıdığı için Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan çocuklarımız için hedef noktası. Bu amaçla buraya geliyorlar. Gelecekte İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okumak istiyorlar. Bildiğiniz üzere İstanbul Teknik Üniversitesi 250 yıla yaklaşan geçmişiyle ülkemizdeki bilimsel çalışmalarda, altyapı çalışmalarında öncü bir üniversite. İTÜ’deki bilgi birikimimizi bizler bu okulumuza taşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz” dedi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda biyoçeşitlilik, doğal afetler, tarım teknolojileri, sağlıklı beslenme, robotik ve kodlamaya kadar birçok önemli proje sergilendi.

2013 yılından beri 5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerini bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik eden TÜBİTAK, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı ile soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlayarak; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatı sunuyor.

Bilim Fuarı aynı zamanda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılmasını; öğrencilere takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanmasını amaçlıyor.

Vira Haber/Serpil Gedik