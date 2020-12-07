Tüdev Eğitim Merkezi ve Piri Reis Üniversitesi Mezunları Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Mezunların eğitim süreçleri, iş hayatları ve tecrübelerinden faydalanma imkanı bulan öğrenciler, kafalarındaki sorulara sohbet ortamında cevap aradı.

100'e yakın öğrencinin katılım gösterdiği etkinliğe TÜDEVMED Yönetim Kurulu Başkanı Arif Fırat ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Avcı, Gürbüz Can, Mehmet Çullu, Özgür Özdelice, Berk Bulgan ve Tunahan Yıldırmaz ile TÜDEV Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi'nden Çağatay Akbaş katıldı.

TÜDEVMED Mezunlar Derneği Başkanı Arif Fırat, öğrencilerle mezunları bir araya getirdikleri bu etkinlikte, mezunların tecrübelerini paylaşarak öğrencilere yol göstermesini hedeflediklerini belirtti. Bundan sonraki süreçte daha sık bir araya gelmek istedikleri ifade eden Fırat, "Esas amacımız öğrencilerin mezun olmadan önce kendilerini nasıl yönlendireceklerine dair, mezunlarımızın onlara yön vermeleri. İlk kez yapılan bu tip bir etkinliğe katılımın oldukça yoğun olmasından dolayı memnunuz ve etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Vira Haber