  3. Tüpraş'tan İzmit Rafinerisi Açıklaması
Tüpraş'tan yapılan açıklamada, İzmit rafinerisinde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını, olaydan etkilenen bulunmadığını açıkladı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.

