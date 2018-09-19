TÜRDEF IV. Denizci STK’lar Çalıştayı  için geri sayım

Preveze Deniz Zaferi’nin 480. Yıldönümü olan 27 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan IV. Denizci STK’lar Çalıştayı; ‘Yabancı Sahipli, Yabancı Bayraklı Gemilerde Türk Gemiadamlarının İstihdamının Artırılması’ ve ‘Türk Sahipli Yabancı Bayraklı Gemilerde Türk Gemi Adamı Çalıştırılmaması Nedenlerinin İrdelenmesi ve Çözüm Oluşturulması’ konularını içerecek.

Çalıştay etkinliği Piri Reis Üniversitesi’nde iki panel olarak düzenlenecek. Yabancı sahipli yabancı bayraklı gemilere istihdam sağlayan denizcilik firmalarının ve Türk sahipli yabancı bayraklı denizcilik firmalarının üst düzey yetkilerinin görüş ve önerilerine yer verilecek olan Çalıştayda, denizcilik istihdam sorunları gündeme alınacak ve çözüm önerileri değerlendirilecek.

IV. Denizci STK’lar Çalıştayı’na Türk armatörleri ve gemi işletme firmalarından, yurt içi ve uluslararası personel yönetimi yapan işletmelerden, denizcilik sektörü çalışanlarından ve bürokratlardan yoğun katılım bekleniyor.

Vira Haber