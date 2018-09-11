BAE sistem ABD kruvazörünü modernize edecek

Modernizaston kapsamında geminin silah ve makine sistemleri daha gelişmişleriyle yenilenecek. Aegis muharebe sistemine entegrasyon için gerekli alt yapıyı sağlayacak bu sistemin yanı sıra yeni muahbere ekipmanları ve yüzer platformlar için geliştirilen ağ sistemi (CANES / Consolidated Afloat Network Enterprise Systems) da entegre edilecek.

Ayrıca mürettebatın yaşam bölmeleri de iyileştirilecek. 15 ay sürecek olan modernizasyon, 146,3 milyon Amerikan Doları’na mal olacak. Gemi, Ocak 2019’da modernizasyon işlemi başlayacak ve Mart 2020’de tamamlanacak. Bu işlemle birlikte platformun görev ömrü, 2035 yılına uzayacak.

Vira Haber