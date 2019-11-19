Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’nde Kariyer Günleri

Kamer Marine Shipping’ nin tanıtımı ile başlayan Personel Müdürü Fatih Ağman, meslek hakkında genel bilgilendirme yaparak sektörün hammaddesinin insan olduğunu vurguladı.

Fatih Ağman şirketi hakkında bilgilendirme yaparak filosunda bulunan gemiler hakkında bilgi verdi. Şuan 16 parça gemiye sahip olduklarını şirketin hedefi olarak bu sene sonuna kadar 17 gemi, önümüzdeki sene ise 25 parça gemiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Ağman, gemiadamlarında gördüğü eksikliklere de değinerek özellikle İngilizce, gemi ortamındaki disiplin, adapte olma ve hiyerarşik düzen gibi konularda eksiklik olduğunu dile getirerek genç zabit adaylarına tavsiyelerde bulundu.

İyi bir denizcinin; iyi eğitim almış, zorluklara karşı mücadele edebilen, disiplinli, hiyerarşik düzene uyum sağlayabilecek ve kendi haklarını iyi bilen niteliklerde olması gerektiğini vurguladı.

Şirket yetkilileri; okulun sektörde az zamanda çok mesafe katetmesinin sebebini verilen iyi eğitiminden ve mezun olan zabitlerin ise iyi yerlerde olmasına bağladı. Ayrıca okula ilk kez gelmelerine rağmen gördükleri misafirperverlik, içtenlik ve samimiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

Yetkililer, oturum sonuna yaklaşırken öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayarak devam etti. Oturum, teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Vira Haber