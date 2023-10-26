Turizm Okyanusu Nasıl Etkiler: Su Kirliliği

Turizmin su kirliliği üzerinde büyük etkisi vardır. Peki bu kirliliğin nereden geldiğini veya çevreyi nasıl etkilediğini biliyor musunuz? İşte bu soruları ve daha fazlasını cevaplamaya çalışıyoruz.

Su kirliliği nereden geliyor?

Turizmin su kirliliği üzerinde büyük bir etkisi vardır, ancak büyük bir kaynak yolcu gemilerinden kaynaklanmaktadır.

Birçok kişinin popüler tatil tercihi olan bu gemiler, her yıl okyanuslara çok fazla atık atıyor. Çoğu zaman bunu yapmak için uluslararası sulara giderler. Bu düzensiz alanlara, gemilerindeki binlerce insanın arıtılmamış kanalizasyon atıklarını atacaklar.

Bu hızlı bir şekilde eklenir. 2014 yılında bu sayı yaklaşık bir MİLYAR galon atık su idi. “Çevre dostu” yolcu gemileri bile başarısız oluyor. Bir Alman çevre grubu olan NABU , 2017 yılında Avrupalı kurvaziyer şirketlerini çevresel etkilerine göre sıraladı... ve seyahat için tek bir şirketi tavsiye edemeyeceklerini buldu.

Yolcu gemileri başka yönlerden de büyük kirleticilerdir. Birçoğu küçük şehirlerine enerji sağlamak için ağır yakıtlar kullanıyor ve bu yağların yakılmasının etkilerini dengelemek için çok az şey yapılıyor. Andrew McMaster'ın GlobalCitizen.org için yazdığı gibi : "Daha da kötüsü, gemileri işleten şirketlerin çoğu, devasa yakıt yanmalarının çevresel etkisini en azından marjinal olarak iyileştirecek kurum filtreleri kurmayı başaramadı.

Filtreler, dizel motorlar yakıt yaktığında açığa çıkan bazı ince parçacıkların yakalanmasına yardımcı olacak ve böylece bunların atmosfere kaçmasını önleyecek. Ancak sektörün bu teknolojiyle donatılacağını iddia ettiği 23 gemiden bir tanesi bile çalışır durumda değil.”

Artık yolcu gemilerinin okyanuslara atık döktüğünü tespit ettiğimize göre, bunun çevre açısından ne anlama geldiğini araştırmaya değer.

Yolcu Gemilerinden Arıtılmamış Atık Sular

Su kirliliği konusunda herhangi bir araştırma yapıyorsanız “atık su” kelimesiyle karşılaşabilirsiniz.

Atık sular, doğal sularımıza ve solunum yollarımıza akan, arıtılmamış atık akıntılarıdır. Duman, sıvı kanalizasyon ve diğer kirletici maddeler çevreye zararlı bu maddelerin örnekleridir ve yolcu gemileri bunların önemli bir üreticisi ve dağıtıcısıdır, ancak tek olanlar onlar değildir.

Atık suların yerel su yolları ve okyanuslar üzerinde birçok olumsuz sonucu vardır. Kirliliğe neden olurlar, hayvan yaşamını azaltırlar, insan ve hayvan topluluklarına zarar verirler. Sonuçta doğal manzaranın güzelliğini azaltırlar ve yerel toplulukları kirletirler.

Ötrofikasyon

Atık sular su yollarına boşaltıldığında, yaşanan en büyük sorunlardan biri ötrofikasyondur : bir su kütlesinde nitrojen ve fosfor gibi besin maddelerinin ultra yüksek konsantrasyonu. Bu, kullanılan göletleri ve dereleri kaplayan büyük miktarda alg patlamasıyla sonuçlanır. bir “pislik” tabakası ile açık olmak.

Engellenen Güneş Işığı

Algler bir su kütlesinin büyük bir yüzey alanını kapladığında, yüzeyin altındaki yaşam için yıkıcı etkilere yol açabilir. Çoğunlukla bunun ilk aşaması güneş ışığının engellenmesidir.

Su altında olmalarına rağmen yüzeyin altındaki bitki yaşamının büyümesi ve gelişmesi i çin hala güneş ışığına ihtiyaç vardır. Devasa alg çoğalmaları, bu bitkilerin ihtiyaç duyduğu güneş ışığına erişimi etkili bir şekilde keserek onların ölmesine neden olabilir.

Bu bitkiler su altı ekosistemlerine aşağıdakiler gibi bir dizi önemli işlev sağlar:

Sualtı yaşamı için barınak sağlamak

Balıklar ve suda yaşayan hayvanlar için yiyecek olarak hizmet etmek

Besin seviyelerinin düzenlenmesi

Erozyonun sınırlandırılması

Suyu oksijenlendirmek

Su bitkileri olmadan bir su kütlesi için filtreleme sistemi yoktur. Bu, kanalizasyondaki zehirli kimyasalların daha kolay emildiği ve biyolojik çeşitliliğin hızla yok olmaya başladığı anlamına geliyor.

Oksijen Yetersizliği

Su ortamında bitki bulunmamasının bir diğer olumsuz etkisi ise oksijen eksikliğidir. Bu durum yüzeyde yaşayan oksijen emen alglerin varlığıyla daha da kötüleşir.

Oksijen kaynakları tükenmeye başladıkça giderek daha fazla deniz yaşamı ölmeye başlıyor. Balıklar ve diğer canlı organizmalar su altında çürümeye başladıkça, kalan az miktardaki oksijeni daha da fazla tüketirler! Sonuçta, deniz yaşamının bulunmadığı sularla sonuçlanan bir kısır döngü yaratılır.

Patojenlerin Tanıtılması

Atık sular aynı zamanda patojenleri su kütlelerine de sokar. Patojenler (genel olarak hastalığa neden olabilecek herhangi bir şey olarak tanımlanır) deniz yaşamını etkiler, evet, ama aynı zamanda yerel bölgelerdeki insan popülasyonlarına da yayılıyor.

Arıtılmayan atık sular okyanuslarımıza, nehirlerimize ve akarsularımıza boşaltıldığında en sonunda içme suyu kaynaklarımıza sızıyor. Doğrudan turizmden kaynaklanmasa da, bu Avustralya bölgesi büyükbaş hayvancılıktan kaynaklanan dışkı kirliliğinin etkilerinden zarar görüyor. Sakinlere yalnızca son 10 yılda 10 su kaynatma uyarısı verildi! Gelecekte turizm nedeniyle deneyimlemeye başlayacağımız senaryodan çok da uzak olmayan bir senaryo bu.

Su kirliliğinin turizme etkisi

Yolcu gemileri, okyanustaki atık su sorununa en büyük katkıyı sağlayanlardan biridir, ancak kıyı geliştirme projeleri gibi diğer turizm türleri de bunu etkilemektedir. Kaynağı ne olursa olsun, tüm turizm etkilerden etkilenecektir.

Evet, biyoçeşitliliğin eksikliği ekosistemlerimiz için önemli ve hepimizin önemsemesi g ereken bir konu. Ancak bu uygulamalar arttıkça, destinasyonlar daha kirli ve itici hale geldikçe şirketler kârlarının azaldığını görmeye başlayacak. Balıklar ve su altı bitkileri öldükçe ve ekosistemler yok olmaya başladıkça bu yerleri ziyaret edecek pazar da kurumaya başlayacak. İşini bu doğa harikalarının deneyimi üzerine kuran şirketler zarar görmeye başlayacak.

Uzun vadede dünyanın doğal manzaralarını korumaya çalışmak daha karlı çünkü destinasyonlar güzelliğini kaybettiğinde karlılığını da kaybediyor.

Bu nedenle Sea Going Green, turizm şirketleriyle birlikte çalışarak onların deniz ortamı üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletiyor ve onları #GoGreenForTheBigBlue konusunda güçlendiriyor.