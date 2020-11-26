Türk Armatörler Birliği'nden "Gemiadamları ve Şirket Çalışanları İçin Duygusal Çeviklik ve Duygusal Dayanıklılık" Eğitimi
Türk Armatörler Birliği, "Gemiadamları ve Şirket Çalışanları İçin Duygusal Çeviklik ve Duygusal Dayanıklılık Eğitimi" başlığıyla bir eğitim düzenliyor.
A+A-
Türk Armatörler Birliği TAB EĞİTİM tarafından "Gemiadamları ve Şirket Çalışanları İçin Duygusal Çeviklik ve Duygusal Dayanıklılık Eğitimi" başlığı altında bir eğitim düzenlenecek.
Eğitim 14-15-16-17 Aralık 2020 18.30-21.30 saatleri arasında toplam 12 saat yapılacak.
Eğitim ücretli olup eğitim detaylarına ve kayıt formuna https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/3170 linki üzerinden ulaşılmaktadır.
Vira Haber
Bu haber toplam 47 defa okunmuştur
Etiketler : türk armatörler birliği, eğitim, gemiadamlığı
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.