Türk tersaneciliğinde iş güvenliği için önemli bir adım: Saha öncesi simülasyon eğitimi

Bugüne kadar ki yerlilik ve millilik oranı en yüksek gemilerin yapımını gerçekleştiren Desan Tersanesi, Türk tersaneciliğinde bir ilke daha imza atarak saha öncesi simülasyon eğitimini hayata geçiriyor. Tersanecilik sektöründeki iş kazalarının önüne geçmek ve çalışanlarda iş konusunda davranış değişikliği ve farkındalık yaratmak için hayata geçirilen projenin Türk tersaneciliğine örnek olması ve yaygınlaşması hedefleniyor.

Desan Tersanesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kaptanoğlu, Desan Tersanesi Türk tersaneciliğinde bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyor. Yapımı tamamlanan Uygulamalı Eğitim Salonu ile Desan Tersanesi’nde ilk defa işbaşı yapacak çalışanlar, tersane sahası, gemi, yüzer havuz, kapalı saha ve atölyelerde yapacakları çalışmalardan önce kullanacakları tüm ekipmanlarını tanıyacak ve deneyimleyebilecek, hali hazırda tersanede çalışmaya devam eden kişiler ise periyodik olarak bu eğitimlere katılarak güncel iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını pekiştirip, tekrar deneyimleyebileceklerdir.

Türk tersaneciliğinde bir ilk olacak uygulamalı eğitim salonunun açılış gününde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Yer: Desan Tersanesi

Zaman: 7 Ekim Perşembe

Saat: 11.00’da kokteyl servisi başlayacaktır

Vira Haber