Türkiye Turu Rekoru Dünya Rekorları Listesine Alındı!

2021’de tek başına, sadece yelken ve rüzgar gücünü kullanarak Hopa ila İskenderun Limanı arasındaki parkuru dışarıdan hiçbir yardım almadan tamamlayan ilk sporcu Tolga E. Pamir, bu sene “Duo Challenge4seas” projesinde denizde kadınlara yönelik ön yargıları kırmak için Sevda Ersezer’le aynı parkurda ilerleyerek bir rekora imza attı.

WSSR (World Sailing Speed Record Conceil) tarafından rekor denemesi öncesinde tekneye yerleştirilen bir cihaz, parkur boyunca ikiliyi takip etti. Türkiye Turu Rekoru çerçevesinde Mayıs 2021’de Gökova kardeşlerin 13 gün 15 saat 2 dakika 58 saniyede gerçekleştirdikleri parkuru, 11 gün 20 saat 23 dakikada tamamlayan Pamir ve Ersezer, hem yeni rekorun sahibi oldu hem de WSSR Konseyi’nin listesine girerek uluslararası rekorlar listesine girdi.

Türkiye Yelken Federasyonu hakemlerinin de kayıt altına aldığı rekor denemesi, WSSR’nin resmi web sitesinde de yayınlandı.

https://www.sailspeedrecords.com/news/280-wssr-newsletter-no-339-tolga-pamir-tur-around-turkey-31-07-22

Tolga E. Pamir, Türkiye Turu Rekoru’nun uluslararası bir platform tarafından tanınmasının ülkemiz karasularında dünya yelkencilerine kapı açacağını belirterek “Bu tip rekorları takip eden ekip ve ekurilerin böyle zorlu bir parkuru gerçekleştirmek isteyeceğine eminim” dedi.

Vira Haber