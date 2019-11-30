Türkiye yeniden IMO Konsey üyesi seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) 2020-2021 dönemi için konsey üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.

Turhan, IMO'nun Birleşmiş Milletler'in denizcilik hususunda ihtisas örgütü olduğunu, deniz emniyetinin artırılması, deniz güvenliğinin sağlanması ve gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik yoğun faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin IMO'nun çalışmaları içerisinde aktif olarak yer aldığını anlatan Turhan, 25 Kasım Pazartesi günü başlayan IMO Genel Kurulunda konsey üyeliği seçimlerinin, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildiği kaydetti.

Bakan Turhan, Türkiye'nin 1999'da aday olduğundan bugüne kadar kesintisiz konsey üyeliğine seçildiğine dikkati çekerek, "Ülkemiz, IMO'nun 2020-2021 dönemi için konsey üyeliğine yeniden seçildi. Deniz emniyetinin ve güvenliğinin artırılması ile çevrenin korunması çalışmalarına konsey üyesi olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri açıklaması

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) konsey üyeliğine yeniden seçildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, IMO konsey üyeliği seçimlerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, IMO 31. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde Türkiye'nin konsey üyeliğine yeniden seçildiği kaydedildi.

Türkiye'nin, ilk kez aday olduğu 1999'dan itibaren iki yılda bir yapılan bütün konsey seçimlerinde üyeliğe seçildiğinin anımsatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerde de müspet bir netice alınması, Birleşmiş Milletler'in deniz emniyeti, güvenliği ve deniz çevresinin korunması gibi teknik denizcilik konularındaki uzmanlık kuruluşu olan IMO'nun yürütme organı olan konseydeki güçlü konumumuzu pekiştirmiştir. Ülkemiz, IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına ve bağlı olduğu IMO hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir."

Vira Haber