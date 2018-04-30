Türkiye’de inşa edilen en büyük Jack-up Platform'un Keel Laying'i gerçekleşti

Hidrodinamik Tersanesi’nde gerçekleşen törene; Bouygues Firması Proje Yöneticisi, Ottomar A.Ş. Yk. Başkanı Zühal Can, Gürdesan Firması Askeri ve Offshore Proje Sorumlusu) Hamdi Gürsoy, RİNA sörveyörü ve tersane yöneticileri katıldı.

Fransız Bouygues Travaux Publıcs(BYTP) firmasının Fransa’nın Calais Limanı’nın genişletilmesi ile ilgili inşaatında kullanılacak olan bu Jack-up Platform’un ulusal gemi inşa sanayiimiz açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Bugüne kadar Türkiye’de yüzde 100 yerli tasarım ve imalat ile gerçekleşecek en büyük kaldırma kapasiteli Jack-up Platform Projesi'nin, ülkemiz gemi inşa sanayiine yeni ufuklar açması bekleniyor.

Söz konusu Jack-up Platform, 36 metre uzunluğundaki 4 adet ayağının üzerinde deniz seviyesinden yükselerek, üzerinde çalışacak olan 250 ton ağırlığındaki Plateli Kreyn ile, deniz inşaatlarının yapılmasında, kazık çakma ve beton blokların deniz zeminine yerleştirilmesi görevlerinde çalışacak.

Bu önemli projenin tasarımı POSEİDON Mühendislik, imalatı ise OTTOMAR A.Ş. tarafından sağlandı. Platformun; Hidrolik Kaldırma Sistemleri (Jacking System) ve Güverte ekipmanları GÜRDESAN, klaslaması RINA, tersane imalatları Hidrodinamik Tersanesi ve Ayak boru imalatları ise Bordo Denizcilik tarafından yapılıyor.

Jack-up Platform’un özellikleri:

Uzunluk: 36 metre

Genişlik:17.50 metre

Gövde yüksekliği: 3 metre

Su alma derinliği: 2.10 metre

Çalışma alanı: 300 metrekare









Vira Haber