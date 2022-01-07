Türkiye’den Libya’ya 2,5 Milyar Dolarlık İhracat

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 2021'de önceki yıla göre yüzde 64,9 artarak 2 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Libya'ya yapılan en yüksek ikinci ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi'nin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarından yaptığı araştırmaya göre, 2,44 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı Libya, bu rakamla Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 1,06 pay aldı.

Aralıkta yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75'lik artışla 238,9 milyon dolara ulaştı.

Türkiye, geçen yıl 2,44 milyar dolarla Libya'ya en yüksek ikinci yıllık ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Daha önce en yüksek rakam 2,7 milyar dolarla 2013 yılında görülmüştü.

LİBYA'YA EN ÇOK KİMYEVİ MADDELER, MOBİLYA VE MÜCEVHER İHRAÇ EDİLDİ

Libya'ya 2021 yılında en çok ürün ihraç eden sektörlerin başında 332 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri geldi. Bu sektör ihracatını yıllık bazda yüzde 31,9 artırdı.

Kimyevi maddeleri 298,1 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 281,8 milyon dolarla mücevher, 251 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 246,5 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Libya'ya ihracat elektrik ve elektronikte 170,8 milyon dolar, çelikte 146,3 milyon dolar, demir ve demir dışı metallerde 127,5 milyon dolar, halıda 96,9 milyon dolar, makine ve aksamlarında 86,6 milyon dolar, çimentoda 55,6 milyon dolar, otomotiv endüstrisinde 54,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MÜCEVHER İHRACATI YÜZDE 435 ARTTI

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrası ikili ilişkilerde hızlı bir ivmelenme yaşandığını söyledi.

Birçok alanda yaşanan ilerlemenin dış ticarete de yansıdığını, ihracatta artış oranının yüzde 64,9 olarak gerçekleştiğini dile getiren Karanfil, "Gelişmeler çok güzel ancak defalarca söylediğimiz gibi bu rakamlar bizler için yeterli değil. Libya, 300 milyon nüfusa hitap eden bir ülke. Afrika'ya açılan kapı olarak nitelendirdiğimiz Libya'ya ihracatımız hızla artmalı, bu ülke ile dış ticaret hacmimiz en az 10 milyar dolar olmalı" dedi.

Geçen yıl Libya'ya en çok kimyevi maddeler grubunda ihracat yapıldığının bilgisini veren Karanfil, en dikkat çekici artışın yaşandığı sektörün mücevher olduğunu vurguladı.

Karanfil, Libya'ya yapılan mücevher ihracatının 2021'de önceki yıla göre yüzde 435,3'lük artışla 281,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğinin bilgisini verdi.