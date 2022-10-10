Türkiye'nin Almanya'ya İhracatı Rekor Seviyeye Ulaştı

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, 14 milyar 258 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül rakamına ulaştı.

Türkiye, ana pazarlarına gerçekleştirdiği ihracatta rekorlarına her ay yenisini ekliyor.

Türkiye'nin ihracatta lokomotif pazarı olan Almanya'dan Türk ürünlerine rekor talep gelmeye devam ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 14 milyar 258 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül rakamına ulaştı. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar olmayı sürdürdü.

Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat, yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 10,6 arttı. Almanya'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 10,2 oldu.

Almanya'yı, 10 milyar 891 milyon dolarla ABD, 9 milyar 270 milyon dolarla Birleşik Krallık, 8 milyar 404 milyon dolarla İtalya ve 7,5 milyar dolarla Irak izledi.

Türkiye'nin dış satımı bu dönemde ABD'ye yüzde 18,7, İtalya'ya yüzde 11,5 ve Irak'a yüzde 22 artarken, Birleşik Krallık'a yüzde 0,5 azaldı.

Otomotiv endüstrisi en çok talep gören sektör oldu

Yılın 9 ayında Almanya'ya en fazla ihracatı 3 milyar 231 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 797 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 592 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 22 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 996 milyon 302 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Ülkeye en az dış satımı 4 milyon 913 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 6 milyon 443 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 9 milyon 526 bin dolarla tütün, 10 milyon 523 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 30 milyon 71 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı yaptı.

En fazla ihracat artışı demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleşti

Almanya'ya değer bazında en fazla ihracat artışını 471 milyon 496 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 304 milyon 316 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 158 milyon 850 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 134 milyon 552 bin dolarla çelik sektörü, 121 milyon 332 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Yılın 9 ayında, çelik sektörü Almanya'ya 696 milyon 98 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Ülkeye, yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı 42 milyon 268 bin dolar azalışla 195 milyon 531 bin dolara, fındık ve mamulleri sektörünün dış satımı da 37 milyon 321 bin dolar düşüşle 305 milyon 310 bin dolara geriledi.