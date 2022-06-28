Türkiye'nin En Prestijli ve Uzun Rotalı Açık Deniz Yarışına Kayıtlar Başladı!

Yaklaşık 390 deniz mili mesafeli Türkiye’nin en prestijli ve uzun rotalı açık deniz yat yarışı AKPA Kimya – TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası için kayıtlar başladı. Yarışın ana sponsorluğunu sektörünün Dünya çapında öncü firmalarından biri olan AKPA Kimya üstlendi. Yarış, 22 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul’da başlayacak.

390 Deniz mili mesafesi ile şu ana kadar Türkiye’de yapılan en uzun rotalı yarış olma özelliğini elinde bulunduran AKPA Kimya – TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası için yarışçılar şimdiden yerlerini ayırtmaya başladı. Daha önceki yıllardan farklı olarak bu yıl yapılacak yarışlara yurtdışından katılım oldukça yoğun. Yarışmacıları bir hayli zorlayacak olan yarışın bir de AKPA Kimya tarafından verilecek 3-6 Kasım J-70 Monaco Winter Series 1 özel ödülü var. AKPA Kimya, özel ödülü ile kazanan takımın 4 kişilik ekibinin; gidiş-dönüş uçak biletlerini, yarış kayıt ücretlerini, transport, tekne kirasını karşılayacak ve ekibi 3-6 Kasım J-70 Monaco Winter Series 1 yarışına gönderecek.

Hedef: Türk Yatçılığını Uluslararası Alanda Tanıtmak

AKPA, denizci bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak ve Türkiye’nin sesini uluslararası mecrada duyurabilmek amacıyla; Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün (TAYK) 22-25 Temmuz 2022 tarihinde düzenleyeceği TAYK Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışına ana sponsor olduğunu ve yarış özel ödülü ile denizciliğe gönül vermiş kişileri yarışa teşvik etmeyi amaçladığını belirterek, sevgi, anlayışın denizdeki beraberliklerle pekiştiğine olan inançla, herkesi denize davet ediyor.

AKPA Kimya ile Denize Yolculuk

AKPA Kimya ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan AKPA Kimya TAYK Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı önceki yıllardan farklı olarak tek etaplı tamamlanacak ve bu bakımdan oldukça zorlu ve uzun bir yarış olacak. Yarış Çengelköy/İstanbul’da başlayacak ve Turgutreis/Muğla parkurunda sona erecek. AKPA Kimya TAYK Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışında katılımcılar mola vermeden aralıksız yarışa devam ederek tek etaplı olarak yarışı tamamlayacaklar.

AKPA: Türkiye’nin İlk ve Tek Organik Peroksit Üreticisi

Sektörünün Dünya çapında öncü firmalarından biri olan AKPA Kimya, 1997 yılından bu yana, birçok endüstri koluna hammadde ve ara mamul üretiyor ve küresel pazarda ilk beşte yer alıyor. AKPA, Türkiye’nin ilk ve tek organik peroksit üretim tesisinde, AR-GE laboratuvarında geliştirdiği ürünleriyle; kompozit, petrokimya sektörlerine: Organik peroksit, başlatıcı ve hızlandırıcılar sunuyor. Ayrıca, boya ve kaplama sektöründe kullanılan boya kurutucularıyla (sikatif) ürün yelpazesini her geçen gün geliştirerek pazara yüksek kaliteli ürünler sunan AKPA Kimya dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.