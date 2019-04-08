Türkiye’ye yatırım yapmanın tam zamanı

Korem'in yüzde 50 hissesini alarak profesyonel olarak Türk iş dünyasına adım atan Yasin Kalafatoğlu denizcilik sektörünün de yakından tanıdığı bir iş adamı ve tam 32 yıldır ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Amerika kökenli olan ve ortak girişimle Türkiye'de büyümeyi hedefleyen Avenue Consulting firmasının CEO'luğunu da yapan Yasin Kalafatoğlu, finans, ekonomi, hukuk dalında konusunda uzaman bir ekiple geniş bir ağda kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti veriyor.

Türk ekonomi dünyasının büyük firmalarına danışmanlık hizmeti veren ve kurumsal ve ulusal tecrübesiyle birikimlerini firmalara aktararak onların başarıya giden yolda doğru zamanda doğru atılımlar yapmasına olanak sağlıyor.

Gerek yazılı gerek görsel, gerekse Türk iş dünyasında sık sık görüşlerine başvurulan ekonomist işadamı Yasin Kalafatoğlu, Türk ekonomi dünyasındaki karamsarlık tablosunun yakın zamanda dağılacağı müjdesini verdi.

Türkiye'de yakalanan istikrar sayesinde yabancı yatırımcının Türkiye'de yatırıma gelmek için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Yabancı yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmelerinin nedeni olarak da dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizlerin başarılı ekonomik politikalar sayesinde en az hasarla atlatılmasına dikkat çekiyor. Yabancı yatırımcının Türkiye pazarının potansiyeline ve Türkiye ekonomisine çok güvendiğini belirterek Yasin Kalafatoğlu ''Ekonomimiz son 17 yıldır başarılı bir büyüme grafiği izliyor. 2002 yılından bu yana ortalama yıllık 5,6 oranında bir büyüme oranına ulaştık. Bu süreçte yeni pazarlara açıldık. Katma değerli ürünlerimizi arttırdık. Bu yabancı yatırımcının dikkatinde kaçmıyor. Türk ekonomisi yakın takipteler. O yüzden Ortadoğu'dan Uzakdoğu'dan ve AB ülkesinden iş adamları Türkiye'yi yatırım üssü olarak görüyorlar'' dedi.

Türkiye'nin yerli ve yabancı yatırımcıyı teşvik eden birçok adım attığını belirten Kalafatoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü. "Yatırımcılara yönelik teşvik planı sayesinde Türkiye bugün dünyanın en iyi 15 ekonomisi içinde yer alıyor. Türkiye'nin ekonomisinde özel sektör önemli bir paya sahip. Özel sektör ile yerli ve yabancı yatırımcılara verilen teşvikler sayesinde Türkiye dünyanın ekonomik güçlerinden biri haline geldi.''

Türkiye'nin dünyada her geçen gün artan itibarı ve istikrarlı ekonomisiyle, dünyanın en dikkati çeken ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayan Kalafafoğlu ''Ülkemizin nüfus, coğrafi konum, nitelikli işgücü, ekonomik performans gibi birçok özellikleri, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgisini artırmaktadır'' diyerek sözlerini noktaladı.

Vira Haber