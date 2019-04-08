Dış ticaretin dinamosu Çelebi Limanı

Türkiye’nin iş ve sanayi merkezi İstanbul’un yanı sıra ticari açıdan büyük önem taşıyan Güney Marmara ve ege Bölgesi’ne bağlantılarıyla avantajlı bir konumda yer alan Çelebi bandırma Limanı, denizyolu,demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla geniş liman içi stoklama sahaları sayesinde Türkiye dış ticaretinin dinamosu olan Güney Marmara, İç Anadolu ,Ege bölgelerine en yüksek faydayı sağlayabilecek liman olarak görülmektedir.

Toplam uzunluğu 2973 metre ve derinlikleri 6-11.50 metre arasında değişen 20 adet rıhtıma sahip Bandırma limanı, dökme yük, proje yük, genel yük, ve Ro-ro gemilerine liman hizmetleri sunmaktadır.

Liman, tamamı gümrüklü açık saha depolama alanları ve 7.000 metrekare yatay depoları ile bölgede dikkat çekiyor. Ayrıca liman sahası içinde son teknoloji ile yönetilen toplam 80.000 m3 ve 60.000 ton kapasiteli 12 adet çelik silo hizmete sunulmuştur. Bölgenin dış ticaret hacmi yüksek ürün grubu olan hububat ve yem hammaddelerinin gemiden boşaltılmasından itibaren gümrükleme süreci tamamlanana kadar zarar görmeden muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan silolar bölgenin önemli depolama ihtiyacını karşılamıştır.

Sahip olduğu geniş maden kaynakları, verimli tarım arazileri, hayvancılık kapasitesi yenilenebilir enerji potansiyeli ile Balıkesir, ülkemizin en önemli ticaret merkezlerindendir. İstanbul ve Kocaeli sanayisinin artan yoğunluğunun Balıkesir’e kayıyor olması ise kısa vadede bölgenin önemini daha da artıracak gelişmeleri dile getiren Ticaret Müdürü Şükrü Yegül,Güney Marmara’nın merkezindeki konumu ile Çelebi Bandırma Limanı görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir‘’ifadelerini kullandı.

Dökme Katı yük grubunda ilk 3 ayda 921.120 ton yük elleçlenmiş olup 2018 yılının ilk 3 ayına görede % 8 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Sıvı Yük grubunda ise yapmış olduğu yatırımla ithalatlarına hız katan Çelebi Bandırma Limanı ilk 3 ayda 131.600 ton yük elleçlediğini bildiren YEGÜL 2018 yılının aynı ayına görede 95.768 ton yük elleçleyen Çelebi Bandırma Limanı %38 artış yaparak büyümeye devam etmektedir.

Genel kargo ve proje yük grubunda da müşteri portföyünü arttıran Çelebi Bandırma Limanı 2019 yılı içinde Proje yük grubunda hinterlandındaki Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulumları için gelen RES ekipmanlarının tamamına yakın Türkiye’ye giriş limanı olan Çelebi Bandırma Limanı, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Tekirdağ bölgelerinin yanında bu yıl Denizli’ye Siemens tarafından kurulacak Rüzgan Enerji Santrali için de projenin geçirileceği liman olarak seçilmiştir. Çelebi Bandırma Limanı proje yük grubunda bölgesinde faaliyet gösteren Gesbey, Arıtaş Worthington ve Best Trafo ile sürekli çalışmakta, Enercon, Siemens, Vestas, GE, Leitwind gibi uluslararası türbin üreticileri ile de proje bazlı görüşme ve çalışmalarına devam etmektedir.

Yegül” 2019 yılının 1.çeyrek yük hacimlerine göre 1.138.013 ton yük elleçleyen Çelebi Bandırma Limanı 2018 yılını aynı ayına göre %9 lık bir artış gerçekleşmiştir.Siyasi seçimler sonrası ve ekonomi durum akışına görede bölgeye takip eden YEGÜL firmaların ithalatlarında stoklama yapmadan temkinli emtia alım yaptıklarını dile getirmiştir.

Bandırma Limanı, konumu itibariyle Marmara Denizi’nde gerçekleşen kuzey-güney Ro-Ro gemileri trafiğinin merkezinde yer almaktadır. Her yıl İstanbul ve Avrupa’dan, Güney Marmara ve Ege Bölgesi’ne geçen 200.000 üzerinde araç Bandırma Limanı’nı kullanmakta ve liman bu özelliği ile kara yolu taşımacılığının yoğunluğunu hafifletmektedir. Bandırma Limanı’nda 9 farklı firma, 11 Ro-Ro hattıyla her gün hizmet vermektedir. Gün içerisinde karşılıklı olarak Bandırma-Tekirdağ, Tekirdağ-Bandırma, Bandırma-Ambarlı ve Ambarlı-Bandırma yönlerinde seferler düzenlenmektedir.2019 yılının ilk 3 ayında 40.756 araç limanımızdan geçiş yapmıştır.

Lojistik Malilyetlerde Demiryolu Avantajı ile Bölgenin Lideri

“Lojistik maliyetlerin düşürülmesine büyük katkı sağlıyoruz”

Dökme Katı Yük grubunda ise vagon taşıma maliyet avantajı ile ithalatlarına hız katarak vagon taşımasında Güney Marmara bölgesinin dış dinamosu haline gelindiğini belirten Çelebi Bandırma Limanı Ticaret Müdürü Şükrü Yegül ithalat müşteri portföyünün de buna paralel olarak demiryolu ile çalışan müşteriler nezdinde geçen yılın aynı dönemine göre % 12 arttığını dile getirdi.

Konteynerde 2018 ‘de sözümüzü tuttuk 36.000 TEU konteyner hareketi 2019 hedef 40.000 TEU..

Çelebi Bandırma Limanı 2019 ilk 3 ay konteyner hareketlerinde 5.170 TEU konteyner yükü elleçlenmiş olup 2018 yılının aynı ayına göre parelel olarak devam etmiştir. Limanda 2 ayrı fedeer servisi ile ambarlı limanı ve asyaport limanına düzenli olarak servislerimiz devam etmekte olup 3.çeyrekte ise limandan direct Bandırma Rusya Novorossiysk limanına reefer konteyner hattı çalışması planlanmakta. Bölge hinterland konteyner çalışmaları devam etmekte olup yıl sonuna kadar’da 40.000 TEU konteyner hareketi hedeflemekteler.

Vira Haber