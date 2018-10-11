Uçan tekne sergiye çıkıyor

Üniversite öğrencilerinin projelerinin yer alacağı uluslararası zirvede, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hydros Takımı, Türkiye’nin ilk ve tek uçan, insansız ve elektrikli teknesini sergileyecek. Fransa’da 14 ülke ve 28 takımın yer aldığı Hydrocontest Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden takım, dünyadaki çevre kirliliğini önlemek ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla gemilerin, aynı makine gücündeyken maksimum hıza ulaşmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan AE2 PROJECT takımı ise Shell Eco Marathon (SEM) Europe’da ‘En güvenli araç ve ekip’ seçilerek 197 takım arasından güvenlik ödülü almaya hak kazandığı ürününü sergileyecek.

Türkiye’de ilk defa düzenlenen SEM Türkiye Yarışması’nda da güvenlik ödülüne tek aday olarak gösterilen takım, alternatif enerjili araç projelerinde mühendislik tabanlı ilklere imza atmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. İnsansız hava araçlarının sivil hayatı kolaylaştırması üzerine çalışan Marmara ve İstanbul Teknik üniversitelerinden oluşan Atölye Marmara Ekibi de otonom uçuş sırasında görüntü işleme ile farklı renk kombinelerini tanıyarak doğru noktaya faydalı yük bırakabilen, karbon fiber kaplama ile yüksek dayanım elde ettikleri araçla zirveye katılacak.

Vira Haber