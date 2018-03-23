Ukrayna ile Katar arasında LNG anlaşması

Dünyanın en büyük LNG ithalatçısı Katar’ın, Ukrayna’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik etmeye hazır olduğu bildirildi.

Dünyanın en büyük LNG ithalatçısı Katar’ın, Ukrayna’ya LNG tedarik etmeye hazır olduğu ve bunun Türkiye üzerinden gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Rusya ile doğal gaz anlaşmazlığı yaşayan Ukrayna’nın, dün (22 Mart) medyaya yansıyan haberlere göre, enerji güvenliğini artırmak için dünyanın en büyük LNG ihracatçısı Katar ile bir tedarik anlaşması yaptığı kaydedildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Katar ile birlikte Ukrayna'nın doğal gaz tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesini ele aldıklarını ve Katar’ın Ukrayna’ya LNG tedariğine hazır olduğunu açıkladı. Poroşenko ayrıca LNG tedariğinin Polonya'daki terminal aracılığıyla veya Türkiye’deki Boğaziçi yoluyla yapılabileceğini kaydetti.

Yakında düzenlenecek olan müzakerelerde konuyu netleştireceklerini ifade eden Ukraynalı lider, güvenilir bir ortak olarak Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz kaynaklarının, Ukrayna'nın enerji güvenliğini güçlendirmek için özel olanaklar yaratacağını vurguladı.

Vira Haber