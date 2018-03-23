Gözdağı vermeye giden denizaltı buzlara sıkıştı

Olay geçen hafta yaşandı. ABD Donanması’nın dergisi Navy Currents Magazine, USS Hartford denizaltısının Arktik bölgede eğitim atışları yaptığı sırada buzlara sıkıştığını belirtti.

NATO’nun planına göre, Hartford ve Connecticut denizaltıları yüzeye çıkarak düşmana karşı hayali füze saldırısında bulunmalıydı ancak Arktik buzlarla baş edemedi.

Bu arada sosyal medya kullanıcıları, ABD’nin Rusya’yı yeni silah türü olan Arktik buzu geliştirmekle suçlayabileceği yönünde espri yaptı.

Vira Haber