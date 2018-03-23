İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. DZKK

  3. Gözdağı vermeye giden denizaltı buzlara sıkıştı
Gözdağı vermeye giden denizaltı buzlara sıkıştı

Gözdağı vermeye giden denizaltı buzlara sıkıştı

ABD Donanmasına bağlı USS Hartford denizaltısı, Arktik bölgede Rusya’ya saldırı senaryosu üzerinde çalışırken buzlara sıkışarak mahsur kaldı.

A+A-

Olay geçen hafta yaşandı. ABD Donanması’nın dergisi Navy Currents Magazine, USS Hartford denizaltısının Arktik bölgede eğitim atışları yaptığı sırada buzlara sıkıştığını belirtti.

NATO’nun planına göre, Hartford ve Connecticut denizaltıları yüzeye çıkarak düşmana karşı hayali füze saldırısında bulunmalıydı ancak Arktik buzlarla baş edemedi.

Bu arada sosyal medya kullanıcıları, ABD’nin Rusya’yı yeni silah türü olan Arktik buzu geliştirmekle suçlayabileceği yönünde espri yaptı.

Vira Haber

Bu haber toplam 208 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.