Uludağ’ın ilham verdiği "TAYK – Eker Olympos Regatta", 10. Yılını Kutluyor

Yelkencilerin sabırsızlıkla beklediği TAYK – Eker Olympos Regatta yarışına çok az kaldı. İstanbul ve Bursa arasında yapılarak, Marmara Denizi'ni bir uçtan bir uca kateden “TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışı, 2022’de 10. yılını kutluyor.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen “TAYK-Eker Olympos Regatta”, 19-20-21 Ağustos tarihleri arasında Moda-Tirilye-Moda rotasında yapılacak.

10. yılında yelken sporunun en önemli etkinliklerinden biri haline gelen “TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışı adını, Bursa denince akla gelen ilk yer olan Uludağ’dan alıyor. Romalılardan Osmanlılara kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan kentin simgesi Uludağ, antik çağlarda “hep parlayan” anlamına gelen “Mysia Olympos” ismiyle anılıyordu. Ünlü antik tarihçi Herodot’un da bu görkemli dağı, "Olympos" olarak adlandırdığı belirtiliyor.

Rüzgârın ritmini en iyi yakalayan tekne kupasına kavuşacak

2013 yılından bu yana düzenlenen "TAYK-Eker Olympos Regatta" yarışında, üç gün boyunca 20'den fazla yelkenli ve yüzlerce yelkenci dereceye girmek için yarışacak. Güçlü akıntılara, etkili dalgalara ve değişen hava koşulları gibi farklı zorluklara göğüs geren yelkencilerin mücadele edeceği İstanbul’dan Bursa’ya “TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışı; bir kez daha çekişmeli yarışlara sahne olacak. Rüzgârın ritmini en iyi yakalayan tekne kupasına kavuşacak.

Moda’dan Tirilye’ye yapılan tarih dolu bir yolculuk

Moda Deniz Kulübü önünden 19 Ağustos Cuma günü saat 18.30'da verilecek start ile Marmara Denizi geçilerek Tirilye’de finiş yapacak olan “TAYK-Eker Olympos Regatta”, 20 Ağustos Cumartesi günü zeytin ve balık cenneti olarak bilinen Bursa’nın incisi Tirilye’deki koy yarışları ile devam edecek. 21 Ağustos Pazar günü Tirilye’den start verilecek yarış, Moda’da son bulacak.

Etap Programı:

19 Ağustos 2022: Moda – Tirilye

20 Ağustos 2022: Tirilye Koy Yarışları

21 Ağustos 2022: Tirilye – İstanbul