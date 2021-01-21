Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 3 Nisan’da Kapılarını Açıyor

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Boat Show Tuzla, deniz üstünde düzenlenen en büyük tekne fuarı olmanın avantajıyla ziyaretçilerine tekneleri deneme şansı sunuyor. Fiyatı 50 bin TL’den 70 milyon TL’ye uzanan, her ihtiyaca göre 200’den fazla teknenin sergileneceği fuar, Tuzla Viaport Marina’da yapılacak. 11 Nisan’a kadar sürecek fuarda yelkenli teknelerden motor yatlara, boat’lardan deniz ekipmanlarına kadar deniz severlerin tüm ihtiyacını karşılayacak ürünler ziyaretçilerle buluşacak.

YENİ NORMALDE EN ÇOK AİLE TİPİ TEKNELER İLGİ GÖRÜYOR

Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarlar Direktörü Gökmen Aydın fuarla ilgili açıklamasında dünyada değişen tatil anlayışı ve bu durumun yat sektörüne etkisinden bahsetti. Uygun fiyata güvenle tatil yapmak isteyenlerle tekne üreticileri ve ithalatçıları Viaport Marina’nın muhteşem ortamında buluşturduklarının altını çizen Aydın, “Dünya genelinde yaşanan pandemiden dolayı sosyal yaşantılarda çok büyük değişiklik söz konusu. İzole yaşam tarzı, uzunca bir süre hayatımızın bir parçası olacak gibi görünüyor. Bu süreç, tekne sektörünü çok olumlu yönde etkiledi. Yat siparişlerinde özellikle aile tipi dediğimiz 12-25 metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok hızlı bir artış var” ifadelerini kullandı.

MOTOMOBİL MOTOR VE MOBİL YAŞAM ARAÇLARI FESTİVALİ BOAT SHOW TUZLA’YA RENK KATACAK

Bu yıl Motomobil Motor ve Mobil Yaşam Araçları Festivali’yle birlikte düzenlenecek olan Uluslararası Boat Show Tuzla, yeni normalde yeni yaşam tarzlarına yönelik tüm ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefliyor. Lüks teknelerin yanı sıra motosikletlerden, karavanlara, kamp malzemelerinden, ATV’lere kadar birçok alternatif yaşam ürünleri ziyaretçileriyle buluşturacak. Denizi ve doğayı sevenlerin büyük ilgi göstereceği festival, Boat Show Tuzla’yla aynı alanda, tek biletle meraklılarını ağırlayacak.

TÜM TEDBİRLER EKSİKSİZ UYGULANACAK

Deniz üstünde, açık alanda gerçekleştirilecek Uluslararası Boat Show Tuzla’da, ziyaretçilerin sağlığı için tüm tedbirler eksiksiz şekilde uygulanacak. Ziyaretçilerin HES koduyla giriş yapabileceği fuar alanında ateş ölçümünden, sosyal mesafe kurallarına, hijyen malzemeleri dağıtımı ve maske temininden giriş güvenliğine kadar gerekli olan tüm tedbirler sıkı şekilde uygulanacak. Aynı anda sadece tek bir ziyaretçi grubunun teknelere alınacağı fuarda, yeni ziyaretçiler gelmeden tekneler dezenfekte edilecek.

Vira Haber