Uluslararası Monaco Konferansı

Piri Reis Üniversitesi, Uluslararası Hidrografi Teşkilatı ve Monako Oşinografi Müzesi’nin birlikte organize ettiği "Dünya Denizleri ve Okyanuslarının Korunması ve Haritalarının Çıkarılmasına Yönelik Tarihsel Yaklaşım" konulu Uluslararası Sempozyum 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde Monako Oşinografi Müzesinde yapıldı.

Sempozyumun açış konuşmasını Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan yaptı. Sempozyumun açılışına; Pîrî Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi (E) Oramiral Metin Ataç, Monaco Prensliği Kabine Başkanı Jackques Boisson, İçişleri Bakanı Patrice Cellario, Sempozyum Bilim Komitesi Üyesi Kora.(E) Işık Biren ve Kızı Hülya BİREN, Uluslararası Hidrografi Teşkilatı (IHO) Genel Sekreteri Dr. Mathias Jonas, Uluslararası Hidrografi Teşkilatı Direktörü Mustafa İpteş, İtalya Hidrografi Dairesi Başkanı Tuğa. Luigi Snapi, İtalya’nın Monako Büyükelçisi Cristiano Gallo, Monako Oşinografi Müzesi Genel Direktörü Yardımcısı Dr. Nadia Qunais, Pîrî Reis Üniversitesi’nden Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim Akın, Dr. Öğretim Üyesi Oktay Çetin, Dr. Öğretim Üyesi Erhan Gezgin, Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şıhmantepe, Öğretim Görevlisi Barbaros Büyüksağnak, Öğretim Görevlisi Funda Songur, Monako Prensliği Temsilcileri, IHO ve Monako Oşinografi Müzesi Temsilcileri, Açılış ve Davetli Konuşmacılar, bildiri sunan konuşmacılar, Monako Protokolüne dahil davetliler ve izleyiciler olmak üzere toplam 80 kişi katıldı.

Sempozyuma; 9 ayrı ülkeden 34 bilim adamı katıldı ve 32 bildiri sunuldu. PRÜ Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uluslararası alanda bu kapsamda ve üç kurumun işbirliği ile 2 gün süreli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Sempozyum, konuşmacılar ve katılımcılar tarafından çok beğenildi ve takdir edildi.

Vira Haber