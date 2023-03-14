Uzmar Dragon Bot Takımı İlk Kez Birleşik Arap Emirlikleri'nde Yarışacak

17-19 Mart 2023 tarihlerinde Sharjah Emirliği’nde gerçekleşecek ve dünyanın en prestijli yarışlarından biri olan Dragon Boat Yarışları'na tüm dünyadan 2000'in üzerinde sporcu katılıyor.

Sharjah Emirliği tarafından özel olarak davet edilen iki ülke takımından biri olan Uzmar Dragon Boat Takımı antrenörü Zafer Benli, Türkiye’den ilk kez bir dragon bot takımının bu denli büyük bir turnuvaya katıldığının altını çizdi. Yıllardır uluslararası ve ulusal yarışmalarda sürdürdükleri başarılarına bir yenisini daha eklemek için büyük bir azimle mücadele edeceklerini söyledi.

Takım, ülkemizin deprem sebebiyle içinde bulunduğu bu zor günlerde uluslararası spor camiasında bir farkındalık yaratabilmek adına siyah bantla yarışacak.