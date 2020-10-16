Uzmar Tersanesinde Yenilenen ve Modernize Edilen Söndüren 10 Römorkörü Kuzey Kıbrıs’a Uğurlanıyor

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Kuruluşunun filosundaki 3 römorkörden en büyüğü ve en güçlüsü olan Söndüren-10 römorkörü, Uzmar tersanesinde kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon tabi tutulduktan sonra törenle Doğu Akdeniz’e uğurlanıyor.

Uğurlama töreni, 20 Ekim Salı günü Kocaeli Başiskele’deki Uzmar Tersanesinde gerçekleştirilecek ve Söndüren 10 römorkörü Kuzey Kıbrıs’a uğurlanacak.

Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Söndüren 10 römorkörü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin en büyük ve en güçlü römorkörüdür. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma kuruluşumuzun filosundadır. Römorkör 36 metre uzunluğunda ve 30 ton çekme kuvvetine sahip olup Doğu Akdeniz’de her tonajda gemileri çekme yedekleme ve oluşabilecek bir kirliliğe ve yangına müdahale etme gibi önemli görevleri yapabilmektedir.

Bugüne kadar pek çok zorlu görevi gerçekleştirmiş olan bu römorkörümüz, tekne ve makine olarak yıpranmıştı ve oldukça geniş kapsamlı bir yenileme ve modernizasyona ihtiyaç duymakta idi. Uzmar Tersanemiz bu görevi üstlenmiş ve römorkör, ülkemizin en güzide römorkör ve hizmet botu inşa tersanelerinden ve dünyanın 22 farklı ülkesine 200’den fazla römorkör ihraç etmiş olan Uzmar Tersanemizde tamamen yenilenmiş ve modernize edilmiştir.”

Yapılan ana işler olarak; şaft ve pervane sistemlerinin elden geçirildiğini, dümen sisteminin değiştirildiğini, su altında kalan saçlarının %80 inin yenilendiğini, tüm valflerin kontrol edilerek elden geçirildiğini, yangın monitörlerinin elden geçirilerek onarımlarının yapıldığını, sancak-iskele zincirliklerin komple değiştirildiğini zincirlerinin yenilendiğini, kanca donanımları ve ırgatlar gibi güverte üstü ekipmanlarının elden geçirildiğini, babaların değiştirildiğini, makine dairesi fan değişimlerinin yapıldığını, gemi mürettebatının konforunun en iyi şekilde sağlanması için yaşam mahallinin alt katının tamamen değiştirilerek yeniden bir yaşam mahalli kurulduğunu, eskiyen elektrik sisteminin tamamen yenilendiğini kaydeden Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ; “Römorkörün borda saçlarında dörtte üçe varan değişimler yapılmış, omurgası güçlendirilmiş, ana makineleri tamamen elden geçirilmiş ve kısmen yenilenmiş, köprüüstü seyir cihazları modernize edilmiş, yaşam mahalleri yenilenerek daha uzun yıllar Doğu Akdeniz’de hizmet verebilecek kondisyona getirilmiştir” şeklinde konuştu.

Geminin yaşam mahalli üzerinde sancak ve iskele tarafta olmak üzere iki tarafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağının da ilk kez nakşedildiğini söyleyen Altuğ, “Uzmar Tersanesi olarak, bir Devlet Kuruluşu olan Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi’nin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemini ve Doğu Akdeniz’deki misyonunu bilerek, bu görevi bahsettiğim her iki devletimize de bir hizmet fırsatı olarak telakki ettik ve gemiyi kar amacı gütmeden en iyi şekilde yeniden sefere sunmak için tüm imkanlarımız ile seferber olduk. Uzmar Tersanemiz ayrıca Türk Boğazlarında hizmet verecek olan iki adet Türkiye’nin en güçlü römorkörlerini de yine hizmet amaçlı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz için inşa etmekte olup rekor sürede teslimatlarını yapacaktır. Uzmar olarak kurucumuz “Beybaba” Altay Altuğ’un belirlediği ilkeler çerçevesinde denizden aldığımızı denize vermeyi sürdürüyoruz ve bunu da severek yapıyoruz. Tersanemize ve Uzmar tecrübesine güvenerek bu önemli göreve bizi layık gören devlet büyüklerimize de şükranlarımızı ifade etmek isterim. Yenilenen Söndüren 10 Römorkörü Kıbrıs’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Vira Haber